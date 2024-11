L’ultima superluna del 2024

Stampa

Il nome luna piena del castoro deriva da un'antica tradizione dei nativi americani. I nativi americani, i primi popoli del continente americano, associavano il plenilunio di novembre al castoro, perché a novembre questo piccolo mammifero è molto attivo: immagazzina il cibo e si prepara al letargo.

Se vuoi vedere la luna piena del castoro stasera, cerca un posto con il cielo sereno. Sarà visibile in tutto il mondo ad occhio nudo.

Nel video qui sotto si vede una superluna sorgere nel cielo su Los Angeles, negli Stati Uniti, nel novembre di otto anni fa.

Quando si verifica le superluna?

La superluna si verifica quando la Luna si avvicina alla Terra, apparendo fino al 15% più luminosa e al 30% più grande rispetto alle lune piene normali.

Che cos'è una superluna e perché è così luminosa?

Si definisce superluna quando la luna appare più grande del solito. Questo accade perché la sua orbita intorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse. Di conseguenza, la Luna a volte si trova più vicina alla Terra (perigeo) e altre volte più lontana (apogeo). Anche se la Luna non cambia dimensione, sembra più grande quando è più vicina.

Perché le lune piene hanno un nome ogni mese?

Nel corso della storia, le persone hanno dato un nome a ogni luna piena mensile per riflettere eventi naturali o stagionali. La luce lunare ha guidato attività come caccia, semina e raccolta. Oggi, il calendario moderno non segue più esattamente le fasi lunari, quindi a volte si verificano due lune piene nello stesso mese, fenomeno noto come luna blu.

I nomi delle lune piene e il loro significato