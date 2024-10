L’Orso Paddington ottiene il passaporto britannico

Stampa

Getty Images

L'Orso Paddington ha finalmente ottenuto il passaporto britannico, 66 anni dopo il suo primo arrivo a Londra dal Perù. Durante le riprese di Paddington in Perù (al cinema dall'8 novembre, nel Regno Unito), il coproduttore del film dedicato al famoso orsetto, Rob Silva, ha deciso di rivolgersi al ministero dell'Interno britannico per chiedere un documento ufficiale per l'orso più famoso della Gran Bretagna.

Il passaporto britannico per l'Orso Paddington ma...

E così, proprio qualche settimana fa, il ministero dell'Interno britannico ha emesso un passaporto ufficiale per Paddington. In un'intervista con Radio Times, Rob Silva ha rivelato che l'idea è stata concepita dalla produzione, che ha proposto di richiedere un passaporto per Paddington come tributo alla sua storica e amata presenza nel Regno Unito. Le autorità hanno effettivamente concesso a Paddington un passaporto, sebbene si tratti esclusivamente di una copia simbolica, l'Orso non potrà viaggiare all'estero!

Un documento unico e speciale

Il passaporto è esattamente identico a un documento ufficiale: ha la foto del proprietario e l'indicazione che specifica chiaramente la sua natura di orso. Silva ha evidenziato come il ministero dell'Interno abbia mostrato un inaspettato senso dell'umorismo nel rilasciare questo documento. Nel passaporto Paddington è ufficialmente riconosciuto come "Bear", un'identità che rende omaggio alla sua natura di personaggio immaginario, mantenendo un tocco di leggerezza che caratterizza le sue storie.

Accoglienza e integrazione

La storia del piccolo orso peruviano che arriva solo e spaventato nella stazione di Paddington, a Londra, ha da sempre incarnato i temi di accoglienza e di integrazione. Con la sua valigia e un'etichetta con su scritto "Per favore, abbiate cura di questo orso", Paddington è diventato un emblema dell'incontro tra culture, offrendo un messaggio universale di gentilezza e accoglienza verso chi è in cerca di una nuova casa.