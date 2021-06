Lo sapevi che: 10 curiosità che devi assolutamente conoscere sul sonno

Stampa

Lo sai che il sonno occupa gran parte della nostra vita? Ecco 10 fatti incredibili che forse non sai:

1. Passiamo un terzo della nostra vita dormendo. Praticamente, a 60 anni abbiamo passato in media 20 anni nel letto.

2. Un adulto, mediamente, fa da 4 a 6 sogni per notte e quando ci si sveglia abbiamo dimenticato tra il 95 e il 99% di quello che abbiamo sognato.

3. Più si invecchia e più si russa infatti sotto i 30 anni, russa solo il 10% degli uomini e meno del 5% delle donne. Dopo i 60 anni sarà il 60% per gli uomini e il 40% per le donne. Inoltre, il rumore può essere così forte che può raggiungere anche i 100 decibel, ovvero l’equivalente del rumore di un camion.



4. Il nostro orologio biologico ha circa 20.000 neuroni che organizzano i nostri intervalli di veglia e sonno.

5. Albert Einstein dormiva in media 11 ore per notte rispetto alle 4 ore di Napoleone.

6. Se si parla durante il sonno i discorsi sono incomprensibili. Lo dimostra uno studio fatto dagli scienziati del Pitié-Salpêtrière Hospital di Parigi, che hanno reclutato 232 volontari disposti a dormire per due notti in laboratorio. Monitorati, sono stati registrati in totale 883 discorsi, contenenti termini per il 59% non verbali (mormorii, urla, bisbigli, risate) e 3349 vocaboli comprensibili. La parola più frequente è stata "No" (21,4% delle espressioni).

7. Dormire con il proprio animale domestico è una pratica che può disturbare il sonno perché cani e gatti si svegliano spesso di notte, a volte con lunghi periodi di veglia.

8. Il record mondiale senza dormire è di 266 ore (o 11 giorni) e appartiene al britannico Tony Wright.

9. Dallo studio francese è emerso che in 25 anni, il tempo trascorso a dormire ogni giorno è diminuito di 18 minuti in Francia. Questo calo raggiunge i 50 minuti per gli adolescenti. Di tutte le età messe insieme, il 45% dei francesi afferma di non dormire.

10. 24 ore senza dormire (cioè una notte insonne) porta a un rischio di incidente stradale simile all’assunzione di 1 g/litro di alcol nel sangue. 18 ore senza dormire equivalgono a 0,5 g/litro di alcol nel sangue (per calcolare la quantità di alcol basta applicare questa formula calcolo della quantità di alcol in grammi: ml * ( Vol.% / 100 ) * 0,8 = grammi di alcol puro.