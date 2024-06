Le leggi più strane del mondo

Stampa

Paese che vai, legge che trovi. Sapevi che nel Regno Unito è vietato morire all'interno del Parlamento? E nei Paesi Bassi è vietato rinchiudere i ladri nei bagni? Anche in Italia non mancano le stranezze. Oltre a Capri che vieta l’uso di zoccoli o scarpe rumorose, a Eraclea (Venezia) sono vietati i castelli di sabbia sulla spiaggia, e a Eboli i baci in auto che potrebbero distrarre il guidatore. Queste sono solo alcune leggi che esistono nel mondo, una più strana dell'altra, ma tutte vere.

L'America è la culla della legge più assurda

Se c'è un Paese che emana in particolar modo leggi assurde, oltre ogni immaginazione, sono gli Stati Uniti. Questo Paese noto anche per i suoi spettacolari casi giudiziari, vigono leggi senza senso. In Florida, Stato in cima alla lista ia stranezze giudiziarie, c'è una legge che vieta di vendere i propri figli, un'altra che vieta di fare la doccia nudi o perfino di andare in skateboard senza patente. Ma non è tutto. Alle donne, in particolare, è vietato rompere più di tre piatti al giorno, addormentarsi sull'asciugacapelli o lanciarsi con il paracadute da sole la domenica (ma solo per le donne single!). In Alabama c’è la legge che vieta di guidare bendati. In Nebraska la polizia può mettere in prigione il genitore se il proprio figlio erutta in chiesa. E, in Arizona se si ruba un sapone si viene arrestati. La punizione? Lavarsi fino a esaurire il sapone rubato.

Le leggi più assurde e bizzarre dalla Francia alla Tailandia

Gli altri Paesi del mondo non sono da meno quando si tratta di legiferare su argomenti a cui noi non avremmo mai pensato. Nella maggior parte dei casi si tratta di decreti comunali o di vecchie leggi che non sono mai state abolite. In Francia, per esempio c’è una legge ancora in vigore che impone a ogni abitante di tenere in casa una balla di fieno per sfamare il cavallo del Re se dovesse passare di lì. O anche il decreto comunale emanato nel 1954, dal comune di Châteauneuf-du-Pape, che vietava ai dischi volanti di sorvolare il comune!

In altri Paesi, come Singapore, la pulizia nei luoghi pubblici è un'ossessione. Si può essere multati di 1.000 dollari australiani (circa 613 euro) se non si tira lo sciacquone in un bagno pubblico, e ricevere una salatissima multa se si getta una gomma da masticare per terra. Stessa legge in Tailandia: le gomme da masticare sono vietate in dal 1992! E, in Svizzera, se si vive in appartamento, è teoricamente contro la legge tirare lo sciacquone del bagno dopo le 22.00! In Cina, invece, sono proibiti film come "Terminator" o "Ritorno al futuro" in cui ci sono viaggi nel tempo. Il partito comunista cinese sostiene che "riscrivono la storia e vanno contro il rispetto della tradizione".

