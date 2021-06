La storia di Enmanuel Hansel, il cestista con un braccio solo

Stampa

Niente è impossibile! E non è solo un modo di dire A farcelo capire sono le storie di vita di giovanissimi poco più grandi di voi, che il Niente è impossibile lo hanno dimostrato e lo dimostrano nei fatti. Pensereste che un ragazzo senza una gamba possa giocare, e bene, a calcio? Sicuramente, in un primo momento viene da dire di no. Poi, però, c’è la realtà, che a volte ci sorprende e ci fa cambiare idea quando vediamo davanti ai nostri occhi l’evidenza di chi riesce a fare l’impossibile o quasi, e tutti per fortuna ci iniziamo un po’ a credere: volontà, forza, la voglia di sognare incessante e che viene realizzata dall’impegno costante e dalla determinazione.

Volete vedere con i vostri occhi che niente è impossibile? Bene. A dimostrarvelo ci pensa un ragazzo di 17 anni che per la sua bravura nel basket è ormai conosciuto in tutto il mondo. È davvero dotato, come molti giovani atleti, ma con un particolare: lui non ha il braccio sinistro. Questo ragazzo si chiama Enmanuel Hansel e questa è la sua incredibile storia.

GIORNALI E TV DI TUTTO IL MONDO PARLANO DI LUI

Enmanuel Hansel ha 17 anni, è alto 1 metro e 93 ed è nato nella Repubblica Dominicana. Gioca a basket nelle High School (Scuole superiori) degli Stati Uniti d’America. Nel suo campionato è il miglior giocatore: ha 25 punti e 12 rimbalzi di media a partita. I suoi video in cui schiaccia volando con la testa quasi fino al canestro e segna da tre punti, e quelli delle sue partite, stanno facendo da mesi il giro del globo. Così come la stampa e le televisioni di tutto il mondo si stanno occupando di lui. Sì, perché Enmanuel è un cestista fortissimo. Direte voi: come fa a giocare a basket senza un braccio?! Ve lo raccontiamo.

L’INCIDENTE

Un giorno qualsiasi, Enmanuel giocava a calcio con i suoi amici. Aveva 6 anni. Toccava a lui andare in porta, un rettangolo disegnato con il gesso su un muro vecchio e malandato di una strada. All’improvviso, il buio: il muro crollò su di lui, le macerie lo imprigionarono per due ore, finché i soccorsi riuscirono a liberarlo. Privo di coscienza, venne portato d’urgenza all’ospedale. Lì si accorsero che il danno subìto al braccio sinistro era irrimediabile e che l’arto doveva essere amputato fin quasi all’ascella. Molti, in una situazione simile, si sarebbero persi d’animo; ma lui, con l’aiuto dei genitori sempre presenti, da subito ha considerato l’incidente come un messaggio di Dio per dargli la forza di superare le sfide più difficili.

LA BORSA DI STUDIO E LA NUOVA VITA IN AMERICA

Dopo l’incidente scelse di giocare al suo sport preferito. Parliamo del basket, che anche il padre aveva praticato, e che era stato uno dei migliori giocatori del suo Paese. Bravissimo cestista e ottimo studente, recentemente Enmanuel ha vinto una borsa di studio per giocare nella Life Christian Academy di Kissimmee, in Florida, negli Stati Uniti. Lì, nel Paese a stelle e strisce, sta dimostrando di essere un campioncino.

Sogna di giocare nell’NBA e di poter aiutare economicamente la sua nonna e i suoi genitori. Non pensa di essere speciale ma semplicemente di avere talento. Da quando aveva 6 anni ad oggi si è allenato tantissimo ogni giorno per migliorare sempre e riuscire a trasformare la sfortuna in un’arma in più. E ce la sta facendo, eccome se ce la sta facendo! I suoi idoli sono Lebron James e Kevin Durant, supercampioni dell’NBA che vorrebbe poter sfidare un giorno.

LA DETERMINAZIONE E LA FORZA DI VOLONTÀ

Quando nel febbraio scorso Enmanuel Hansel arrivò in America, qualcuno gli diceva che non sarebbe riuscito ad andare verso sinistra palleggiando o per tirare. Ma lui ha fatto tacere gli scettici dimostrando sul campo che, pur non avendo l’arto mancino, a sinistra ci va eccome ed è difficilissimo da fermare. Adesso punta ad andare al College (l’Università americana), a laurearsi e ad essere scelto per il basket professionistico. Vederlo giocare, saltare, muoversi sembra un miracolo della natura, vera e propria poesia. Guardatevi qualche suo video, ragazzi: è un giocatore strabiliante, dotato inoltre di capacità atletiche fuori dal comune. Guardandolo capirete davvero che niente è impossibile. E questo ragazzo ce lo insegna. Grazie Enmanuel!

GUARDA COSA È CAPACE DI FARE...



Credits: TakingFlight Sports