La Royal Mail celebra i cani con i francobolli

In occasione della settimana dei cani, che si celebra la prima settimana di luglio, la Royal Mail ha pubblicato una serie di dieci francobolli che raffigurano diverse razze canine nelle loro espressioni più dolci. Tra le razze rappresentate troviamo il dalmata, il terrier di tipo Jack Russell, il Labrador Retriever, il Border Collie, il Whippet, il Siberian Husky, il Chihuahua, il Cocker Spaniel, il Pembroke Welsh Corgi e il Carlino.

L'amore per i cani nel Regno Unito

David Gold, direttore degli affari esteri e della politica della Royal Mail, ha spiegato che la creazione di questi francobolli nasce per omaggiare l'amore dei britannici per gli animali, specialmente per i cani. Gold spera che questi francobolli portino allegria ai cittadini quando riceveranno biglietti e lettere. Con una nota di umorismo, consiglia di mettere il proprio cane in un'altra stanza quando il postino suona alla porta per consegnare la posta.

La Royal Mail omaggia i quattrozampe

I cani sono stati fedeli compagni dell'uomo per migliaia di anni. Questa collezione di francobolli celebra l'affetto e la fedeltà dei nostri amici a quattro zampe. Tuttavia, uno dei francobolli raffigura un carlino, sollevando alcune preoccupazioni. La British Veterinary Association (BVA) e altri esperti raccomandano da tempo di non utilizzare immagini di razze come carlini, bulldog e bulldog francesi in pubblicità o marketing, a causa dei numerosi problemi di salute che queste razze affrontano. La BVA sostiene che la loro esposizione alla pubblicità possa far sottovalutare tali problemi di salute.