Incoronazione di re Carlo: tutto ciò che sappiamo finora

Manca meno di un mese all’incoronazione di re Carlo e da Buckingham Palace emergono dettagli sull’evento. Oltre alla cerimonia di incoronazione reale presso l'Abbazia di Westminster, ci sarà anche un'apparizione sul balcone del re e della regina consorte dopo la cerimonia.

Da Buckingham Palace sono arrivati nuovi dettagli sull’evento. Carlo, primogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo, è salito al trono l'8 settembre 2022, alla morte della madre. L’incoronazione ufficiale di re Carlo III avviene otto mesi dopo la morte della Regina per rispettare il periodo di lutto.

Quanti giorni si festeggia e che cosa succederà?

La cerimonia inizia sabato 6 maggio con l’incoronazione nell'Abbazia di Westminster. Carlo sarà condotto dal Palazzo reale all’Abbazia dalla “Processione del Re”. La cerimonia sarà presieduta dall'arcivescovo di Canterbury. Alla fine della cerimonia, il re tornerà a Buckingham Palace accompagnato dalla “Processione dell'Incoronazione” dove questa volta, al contrario della "Processione del Re", parteciperà la famiglia reale al completo. Arrivato al Palazzo reale, si affaccerà al balcone per salutare i sudditi.

Domenica 7 maggio ci sarà il concerto al Castello di Windsor, organizzato e trasmesso in diretta dalla Bbc. Potrà partecipare anche il pubblico e saranno distribuiti migliaia di biglietti attraverso una selezione effettuata con una votazione nazionale organizzata dalla Bbc. Ci sarà anche uno spettacolo di luci sui luoghi più iconici del Regno Unito che saranno illuminati con laser, droni e luminarie varie. Nello stesso giorno avrà luogo il cosiddetto “Great Coronation Lunch”, un pranzo in cui tutti i cittadini sono invitati a scendere in strada e "a condividere cibo e divertimento".

Lunedì 8 maggio si celebrerà la giornata "The Big Help Out": un giorno di incoraggiamento per i cittadini a partecipare a programmi di volontariato nelle loro contee.

Cosa accadrà all'incoronazione?

Re Carlo e la regina Camilla saranno incoronati nell'abbazia di Westminster il 6 maggio. La cerimonia sarà celebrata dall'arcivescovo di Canterbury e sarà molto più breve dell'incoronazione di Elisabetta II nel 1953, che durò tre ore. Secondo fonti del Palazzo sarà "una solenne funzione religiosa, oltre che occasione di festa".

Durante la cerimonia, il re presterà giuramento di sostenere la legge e la Chiesa d'Inghilterra e sarà unto, in pratica sarà benedetto religiosamente. Verrà usato un olio speciale per tamponare le sue mani, il petto e la testa.