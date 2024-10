IL PROGRAMMA DELL’AREA KIDS FOCUS LIVE 2024 – SABATO 9 NOVEMBRE 2024

Stampa

Sabato 9 novembre 2024

LABORATORI A INGRESSO LIBERO

Ritagli di matematica (Mondadori Education)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Età: da 7 anni

Attività: Se è vero che la matematica si trova ovunque, quanta matematica si può nascondere dentro un semplice foglio di carta bianca? In questo laboratorio proveremo a scoprirlo, non armati di penna e calcolatrice, ma di forbici, pazienza e creatività. Rispondendo a sfide sempre più complesse, creeremo diverse figure geometriche a partire da un foglio bianco, aiutandoci con pieghe e tagli strategici, ragionando sulle proprietà delle figure e sulle loro simmetrie. E se al foglio di carta bianca aggiungiamo altri fogli, di tanti colori, uno sopra all’altro, quante diverse forme possiamo creare, tagliando e sfruttando le simmetrie? Partiremo da alcune di queste figure per cercare di indovinare come sono fatte, considerando forme e colori, ordine e numero, per arrivare a creare anche noi una piccola “opera d’arte geometrica ” da condividere. A cura di PiGreco - Il luogo ideale.

Dal micro al macro

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Durata: fino a 20 minuti

Età: da 7 anni

Attività: impariamo a usare un microscopio digitale e come si prepara un vetrino. Osserveremo alcuni campioni di reperti naturali. Inoltre giochiamo con carte che raffigurano animali e/o piante di specie aliene con indicazioni dell’habitat e scopriamo la loro provenienza geografica grazie al mappamondo. Li rispediremo virtualmente al loro Paese di origine. A cura di Vtech.

Visita il villaggio di Babbo Natale con la Realtà Virtuale

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Durata: fino a 20 minuti

Età: dai 9 anni

Attività: indossiamo i visori e viviamo un’esperienza emozionante di Realtà virtuale. Viaggeremo sulla slitta di Babbo Natale fino a Rovaniemi, in Lapponia. A cura dell'azienda di tecnologia digitale SHAKE.

Viaggio nel tempo: quando c’erano i dinosauri

Orario: dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18

Durata: circa 20 minuti

Età: da 8 anni

Attività: giochiamo con la Realtà aumentata. Potremo aprire un varco spazio-temporale nell’era dei dinosauri e realizzare un reportage fotografico accompagnato dal topo giornalista più famoso di tutti i tempi: Geronimo Stilton! A cura di Way experience.

Che spettacolo la scienza! (Focus Junior)

Orario: dalle 15

Età: da 4 anni

Attività: esperimenti spettacolari, scoperte mirabolanti, giochi e gag esilaranti.... La scienza non è mai stata così divertente! A cura di Leo Scienza.

SPETTACOLO - Apprendisti astronauti (Focus Junior)

Orario: 12,30 e 14

Durata: 40 min

Età: da 4 anni

Attività: perché la superficie di Mercurio ha tanti crateri? Com’è composta l’atmosfera di Venere? Perché Marte è chiamato il "pianeta rosso"? Di cosa sono fatti gli anelli di Saturno? E poi: quanto è grande Giove? E quanto sono lontani e freddi Urano e Nettuno? Salite a bordo dello shuttle di Leo Scienza per navigare alla scoperta del Sistema Solare, insieme a Nova e Pluto, due astronomi… stralunati!

SPETTACOLO Diamo in numeri! (Focus Junior)

Orario: 17

Durata: 40 min

Età: da 4 anni

Un divertente viaggio nel mondo dei numeri, in compagnia di Pitagora e Ipazia. Tra frazioni e proporzioni, antichi miti e paradossi… fino alla gestione della paghetta!

Area Focus Pico

Laboratori continui

Creazioni modellate (Valeria Salandin)

Orario: dalle 10 alle 17

I bambini saranno guidati nella realizzazione di Paco, mascotte di Pico, di altri personaggi della rivista e di altri soggetti ispirati alla Natura e allo Spazio.

Dentro o fuori (Valeria Salandin)

attività per scoprire che quando due immagini si muovono velocemente, i nostri occhi e il nostro cervello non riescono a distinguerle e le fondono in un’unica immagine.

Laboratori su prenotazione

Laboratorio Salto nel vuoto (Valeria Salandin)

Orario: 11 e 16

Attività: scopriamo la resistenza dell’aria, attraverso la costruzione di un paracadute in miniatura.

Laboratorio creativo e lettura - Il calzino di papà (Nicoletta Asnicar)

Orario: 12

Durata: 30 minuti

Età: da 2 anni

Attività:

Laboratorio creativo e lettura - La scatola delle cose davvero preziose (Nicoletta Asnicar)

Orario: 15

Durata: 30 minuti

Età: da 5 anni

Attività:

LABORATORI SU PRENOTAZIONE

Caricature manga. Disegnare personaggi chibi (Caterina Rocchi)

Orario: 11

Durata: 1 ora

Età: da 8 anni

Attività: questo laboratorio di disegno sulle caricature offre ai partecipanti l'opportunità di trasformare chiunque in un personaggio manga. Scopriremo come esagerare tratti somatici e caratteristiche espressive, combinando umorismo e creatività. Troverete il vostro stile e scoprirete come creare ritratti indimenticabili!

Laboratorio di robotica

Orario: 12

Durata: X

Età: da 7 anni

Attività:

Disegna il tuo antenato della Preistoria (Edizione Sonda)

Orario: 15

Durata: 1 ora

Età: da 8 anni

Attività: andiamo alla scoperta dell’evoluzione umana e realizziamo la nostra carta d’identità della preistoria. Potremo scegliere se vestire i panni di un australopiteco, di un homo erecuts, di un uomo di Neanderthal, di Homo di Denisova… Per poi costruire la linea del tempo del gruppo. Il laboratorio, realizzato sulla base del libro a fumetti “Umani” (Sonda), è a cura di Marco Ferrari (biologo e giornalista scientifico) e Jacopo Sacquegno (biologo e visual thinker).

Incontro sulla sicurezza on line (ING)

Orario: 16,30

Durata: 30 min

Età: da 8 anni

Attività:

Tutti in carrozza! (Christian Hill)

Orario: 17

Età: da 7 anni

Attività: alla scoperta dei treni del passato e del futuro, con un sacco di curiosità sugli impianti di bordo e le tecnologie di funzionamento. E i racconti di alcune tra le più rappresentative storie di treni. Seguirà una visita guidata alla scoperta dei treni custoditi dal Museo.