Il leggendario Pac-Man nasceva 44 anni fa

Stampa

Getty Images

Era una serata in pizzeria tra amici quando Toru Iwatani, game designer presso Namco, trovò ispirazione da una pizza alla quale mancava una fetta. Da quella semplice immagine nacque l'idea di Pac-Man: una creatura gialla che si aggira in un labirinto mangiando palline e sfuggendo ai fantasmi. Era l'inizio di una rivoluzione nel mondo dei videogiochi.

L'origine del nome Pac-Man

Se la creazione del personaggio è stata ispirata da una pizza, il nome Pac-Man è il risultato dell'unione della frase onomatopeica giapponese paku paku che equivale al rumore di quando si mastica "chomp chomp" e dalla parola taberu che significa "mangiare". Mentre l'idea della pillola che dà la super forza a Pac-Man, a Iwatani è venuta in parte dal cartone animato Braccio di ferro e dal suo amore per gli spinaci e in parte dal concetto giapponese di kokoro ("spirito") o forza vitale.

Un gioco per tutti

I un'epoca in cui i videogiochi erano dominati da tematiche di guerra e competizione, Iwatani propose qualcosa di diverso. Voleva un videogioco che potesse attrarre un pubblico più ampio, strizzando l'occhio anche alle giocatrici, fino ad allora un segmento poco considerato. Con la sua semplicità e il suo carattere non violento, Pac-Man è riuscito ad attrarre giocatori di tutte le età e di entrambi i sessi. E per rendere il gioco più kawaii (“carino”), Iwatani ha disegnato i fantasmi con colori vivaci e ha dato loro grandi occhi da cerbiatto.

Oltre il videogioco

Pac-Man superò rapidamente i limiti del gaming, diventando un'icona della cultura pop. Ha influenzato l'arte, la musica, il cinema, e si è trasformato in un fenomeno globale.