Il gallo gigante delle Filippine: l’hotel da record

Dormiresti mai dentro un gallo? Da circa un mese, questo è possibile! Nelle montagne della provincia di Negros Occidental, il Campuestohan Highland Resort ha recentemente ricevuto un riconoscimento dal Guinness World Records, per avere al suo interno l'edificio a forma di gallo più grande del mondo. Con i suoi 10 piani, rappresenta un’attrazione turistica davvero imperdibile.

Le dimensioni del gallo gigante

L'edificio, noto come Manok ni Cano Gwapo, misura 34,931 metri in altezza, 12,127 metri in larghezza e 28,172 metri in lunghezza. Nonostante la sua forma insolita, l’hotel vanta una struttura solida, progettata per resistere a tempeste e tifoni, fenomeni atmosferici frequenti nella regione montuosa in cui si trova.

Situato all’interno del Campuestohan Highland Resort, l’hotel è stato inaugurato all’inizio di novembre e sta attirando l’attenzione di turisti da tutto il mondo.

Camere accoglienti ma... senza finestre

L’hotel dispone di 15 camere, tutte prive di finestre. Sicuramente, soggiornare al suo interno è un’esperienza originale e fuori dal comune.

Un progetto avviato con passione

La costruzione del gallo gigante è iniziata il 10 giugno 2023 e si è conclusa in tempi record: soli sei mesi dalla progettazione! Ricardo "Cano Gwapo" Tan, ideatore del progetto, ha voluto creare qualcosa di straordinario per mettere in risalto la bellezza della sua provincia. «Volevo realizzare qualcosa di unico, che lasciasse il pubblico a bocca aperta», ha dichiarato orgoglioso del suo ambizioso progetto.

Da terreno incolto a resort di successo

Tutto ha avuto inizio nel 2010, quando Ricardo Tan e sua moglie Nita acquistarono un terreno incolto, privo di infrastrutture e servizi essenziali. Grazie alla loro determinazione, quel terreno è stato trasformato nel Campuestohan Highland Resort, un’attrazione turistica molto popolare. E l’hotel a forma di gallo è l’ultima chicca.

Un’esperienza da Guinness

Questo straordinario hotel non è solo una costruzione spettacolare, ma anche un esempio di come un’idea originale possa trasformare un’intera comunità. Se mai ti troverai nelle Filippine, non perdere l’occasione di visitare il gallo gigante del Campuestohan Highland Resort