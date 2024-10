Il dizionario della generazione Alpha

Stampa

Dizionario di italiano alla mano, provate a cercare le definizioni di queste parole: karen, bae, dissing, no cap. Non le trovate? È normale. Questo perché, sebbene l’Accademia della Crusca, l’istituzione che si occupa della nostra lingua fin dal 1585, si tenga in costante aggiornamento, il linguaggio parlato è in più rapido cambiamento e si arricchisce velocemente di nuovi modi di dire.

Sfida lessicale

Oggi più che mai sono tantissime (e davvero strane!) le parole appena nate e già usate da molte persone. Derivano dall’inglese, oppure dal linguaggio dei video games, dei social e della musica rap. Alcune di queste compongono lo slang della Generazione Alpha, cioè dei nati dopo il 2010, di cui molti di voi fanno parte.

Le conoscete tutte?

Bae - acronimo di Before Anyone Else, modo affettuoso per dirsi “ti voglio bene”

Based - autentico o coraggioso nel cambiare le cose

Brat - qualcosa o qualcuno di vistoso e appariscente

Cap - bugia, spesso sostituito nel massaggi social con l’emoji del cappellino blu

Chad - uomo attraente e popolare

Cringe - qualcosa di imbarazzante

Demure - qualcosa o qualcuno con uno stile sobrio ed elegante. È l’opposto di brat

Dissing - criticare aspramente. Spesso usato nei testi delle canzioni rap.

Ghostare - ignorare o interrompere improvvisamente i rapporti con qualcuno

Glow Up - cambiamento positivo nell’aspetto o nella sicurezza in sé

Karen - donna presuntuosa ed esigente. Deriva dall’omonimo personaggio del film Mean Girls.

L - fallimento

No cap - verità. Opposto di cap

NPC - qualcuno che si comporta in modo imprevedibile o senza personalità come un personaggio non protagonista dei video games.

Ratio - opinione sui social che ottiene più commenti che mi piace

Rizz - carisma, stile, fascino

Scialla - rilassarsi, calmarsi

Sigma - persona indipendente che sfida le norme sociali

Simp - qualcuno che si prende cura di qualcun altro

Shippare - sperare che due persone diventino una coppia

Slay - fare qualcosa molto bene

Sus - sospetto. È l’abbreviazione del termine inglese “suspicius”