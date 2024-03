Mar10 Day, la giornata dedicata a Super Mario!

Stampa

Forse non lo sai, ma in America le date le dicono con il mese davanti. Per esempio, il 10 marzo loro lo chiamano marzo 10. A questo punto, se al posto del nome intero del mese usi un’abbreviazione, tipo per esempio “mar”, potresti addirittura scrivere Mar 10… o Mar10!

Quando è nata la Giornata di Super Mario?

È stato un caso, ma quando qualcuno si è accorto che il 10 marzo poteva essere scritto così, questa giornata è diventata la giornata di Mario, il famosissimo idraulico protagonista di innumerevoli videogiochi della Nintendo.

Subito, in giro per il mondo, sono spuntati eventi dedicati a Super Mario. E dal 2015, la Nintendo ha reso ufficiale la giornata, scegliendo questo giorno per lanciare messaggi su varie piattaforme social o per pubblicare nuovi videogiochi, o lanciare nuovi prodotti, poster o semplicemente delle offerte speciali.

Nel 2016 hanno pubblicato un video di compleanno sul loro canale YouTube mentre nel 2017 hanno lanciato un gioco a quiz sul loro sito web. Se vai sul sito di Nintendo trovi le notizie del Mar10! Day di quest’anno: c’è nell’aria un maxi-sconto, più alcune idee per realizzare la tua festa. Già, perché i fan e i giocatori di ogni Paese celebrano la ricorrenza con Mario: organizzano maratone di gioco, incontri e feste a tema. Per esempio, quest’anno nel centro culturale Crosstown Concourse di Chicago, in America, viene organizzata una superfesta tutta dedicata al simpatico idraulico. Molti dei partecipanti a questi eventi non perdono l’occasione per travestirsi da Mario, o da suo fratello Luigi, o ancora ispirandosi a uno dei tanti personaggi del suo mondo, dalla principessa Peach al malvagio Bowser.

Vuoi festeggiare anche tu Super Mario?

Se hai accesso a uno dei tanti videogiochi di Mario, invita qualche amica e qualche amico e organizza un pomeriggio di gioco. Solo due regole: si può giocare solo ai giochi che lo vedono protagonista e ognuno, a turno, deve poter usare Mario come personaggio. Per rendere l’atmosfera ancora più festosa e… “mariosa”, provate anche voi a travestirvi. Non serve molto. Vediamo cosa potresti utilizzare.

Un cappellino rosso. Puoi realizzare il marchio di una “M” su un cartoncino bianco, che puoi ritagliare in forma tonda usando la sagoma di un bicchiere come guida (fatti aiutare da un adulto!). Con un po’ di scotch biadesivo lo puoi attaccare sul cappellino. (E chi vuole essere Luigi, può fare lo stesso con un cappellino verde e il marchio con la “L”).

Due bei baffoni. Puoi chiedere a tua mamma se può aiutarti a disegnarli con la "matita" dei suoi trucchi (ma non farlo di nascosto: i trucchi di mamma li può usare solo mamma!) Oppure, sempre chiedendo aiuto a un adulto, puoi abbrustolire su una fiamma l'estremità di un tappo di sughero. Quando sarà ben carbonizzata sarà l'ideale per disegnare baffoni.

Una maglia rossa… Ma ricorda, l'ingrediente più importante è la fantasia!

