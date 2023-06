Greta Thunberg, l’ultimo sciopero scolastico

Stampa

Instagram Greta Thunberg

«Settimana di sciopero scolastico 251. Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più fare lo sciopero della scuola per il clima. Per me questo è l'ultimo sciopero scolastico, quindi credo di dover scrivere qualcosa in questo giorno». Con questo post su Instagram Greta Thunberg ha comunicato che non parteciperà più allo sciopero del venerdì come studentessa.

Greta aveva iniziato la sua protesta per il clima nell'agosto del 2018. Aveva 15 anni e prima dell’inizio della scuola, per tre settimane, si è seduta sola ogni giorno davanti al Parlamento svedese chiedendo ai politici un'azione urgente sulla crisi climatica.

Ben presto altri studenti si sono uniti al suo sciopero e, a settembre, Greta e il suo gruppo di attivisti hanno creato l'hashtag #FridaysForFuture, invitando altri giovani a unirsi a loro.

La ragazza non aveva idea che la sua silenziosa protesta avrebbe portato a un movimento mondiale a cui si sarebbero uniti milioni di giovani in quasi tutti i paesi della Terra. La sua azione ha scatenato un campanello d'allarme internazionale, con gli studenti che si sono uniti in tutto il mondo per protestare davanti ai palazzi delle istituzioni.

La scorsa settimana, il 9 giugno, Greta ha scioperato per l'ultima volta. Non perché abbia smesso di fare l’attivista per il pianeta, ma perché ha terminato gli studi. Segnando la giornata sui social, Greta ha scritto un lungo post dove spiega che continuerà la sua battaglia, ma non più da studentessa.

Nel suo post su Instagram si legge :

“Quando ho iniziato a scioperare nel 2018 non avrei mai potuto aspettarmi che avrebbe portato a qualcosa. Dopo aver scioperato ogni giorno per tre settimane, eravamo un piccolo gruppo di bambini che ha deciso di continuare a farlo ogni venerdì.

“Molto è cambiato da quando abbiamo iniziato, eppure abbiamo ancora molto da fare. Ci stiamo ancora muovendo nella direzione sbagliata. Probabilmente ci sono molti di noi laureati che ora si chiedono in che tipo di futuro stiamo entrando, anche se non siamo stati noi a causare questa crisi.

“Noi che possiamo parlare abbiamo il dovere di farlo. Per cambiare tutto, abbiamo bisogno di tutti. Continuerò a protestare il venerdì, anche se tecnicamente non è uno "sciopero scolastico". Semplicemente non abbiamo altra scelta che fare tutto il possibile. La battaglia è appena cominciata".