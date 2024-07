Gli astronauti nello Spazio berranno la pipì

Stampa

NASA Johnson

Lo sappiamo, gli astronauti vivono avventure extraterrestri incredibili, ma anche loro devono affrontare le necessità quotidiane come tutti noi, tra cui quella di fare la pipì.

Sulla Stazione spaziale internazionale (ISS), fino ad ora l'urina viene riciclata. Tuttavia, durante le passeggiate spaziali, questo non è possibile, creando situazioni scomode e poco igieniche per gli astronauti. Fortunatamente, i ricercatori della Cornell University hanno sviluppato una nuova tecnologia che promette di migliorare queste condizioni. Si tratta di una tuta spaziale che ricicla la pipì e la trasforma in acqua. Si spera che possa essere pronta in tempo per essere utilizzata nel 2025 e nel 2026, nella pianificazione della Nasa per le missioni Artemis II e III, in cui un equipaggio orbiterà attorno alla Luna e atterrerà sul suo polo sud.

A spasso nello spazio

Tra il 2021 e il 2023, gli astronauti hanno condotto 37 passeggiate spaziali per esperimenti scientifici o per effettuare riparazioni alla Stazione spaziale internazionale. Queste uscite sono durate in media 6 ore e 26 minuti. Secondo il nuovo studio condotto da scienziati della Cornell University e pubblicato sulla rivista Frontiers in Space Technology, grazie alla nuova tecnologia, gli astronauti potranno trascorrere molto più tempo fuori dalla navicella senza doversi preoccupare delle esigenze fisiologiche.

La tuta che ricicla

Come hanno fatto finora? Attualmente, durante le passeggiate nello spazio gli astronauti devono indossare una specie di pannolino per adulti, chiamato Maximum absorbency garment (MAG). Tuttavia, indossarlo per un lungo periodo può causare problemi di salute, come infezioni. La nuova tuta invece mira a eliminare questi problemi attraverso un processo di osmosi integrato nella tuta.

Come funziona il riciclo della pipì

Il “nuovo” MAG oltre a tenere all’asciutto l'astronauta, raccoglie l'urina in una tazza di silicone. Un sensore ne rivela la presenza e attiva una pompa. Il liquido viene immesso in un sistema di filtraggio e, dopo l'aggiunta di elettroliti e minerali essenziali, l’acqua purificata viene rimessa nel sacchetto della tuta.

Attualmente, gli astronauti hanno a disposizione un litro d'acqua per le loro passeggiate, ma con questa tuta, possono riciclare e avere sempre liquidi da bere. La raccolta e la purificazione di 500 ml di urina richiede circa cinque minuti. Queste innovazioni rappresentano un significativo passo avanti nella tecnologia spaziale, migliorando non solo il comfort ma anche la sicurezza e l'efficienza degli astronauti durante le missioni spaziali.