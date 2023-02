Gli animali possono parlare come gli umani?

Stampa

Getty Images

Alzi la mano chi non ha messo almeno un "mi piace" al video di un animale che fa "qualcosa". Gli animali suscitano tenerezza e, se fanno qualcosa di buffo o inaspettato, attirano l'attenzione degli utenti.

Esistono tantissimi profili sul web dedicati agli amici pelosi di tutto il mondo e il social dove gli animali riscuotono milioni di visualizzazioni è TikTok. La nuova tendenza è quella di mostrare gli animali mentre “parlano” con il loro proprietario.

La star degli animali parlanti

Uno tra i più gettonati tra gli animali domestici è Merlino, un piccolo maialino vietnamita di 8 mesi (nella foto sotto).

I fan lo chiamano "il maiale più intelligente del mondo" dopo che hanno visto i video che la sua proprietaria Mina Alali, un’influencer americana, ha pubblicato su TikTok. Mina infatti ha insegnato al suo maialino a "parlare" premendo semplicemente un tasto.

Merlino usa un dispositivo elettronico in cui sono presenti dei tasti e ogni tasto corrisponde a una parola o a una frase che Mina ha registrato e memorizzato sul dispositivo. Così quando Merlino ha un'esigenza schiaccia un tasto e la sua proprietaria capisce esattamente che cosa vuole.

Per esempio, se vuole fare una passeggiata preme il pulsante “usciamo” e se vuole più cubetti di ghiaccio da succhiare, preme “altro”' e “ghiaccio”.

Che cos’altro sa fare Merlino? Può battere il cinque, ballare, sedersi e rimanere fermo. Sebbene Mina adori condividere i video di Merlino sul suo TikTok, afferma di stare molto attenta a sovraesporre il suo prezioso maiale sui social, non vuole stressarlo.

Animali parlanti? Ce ne sono molti...

Merlino non è l’unico ad aver appreso questa straordinaria abilità: cani, gatti, cavalli, scimmie e pappagalli hanno fatto più o meno la stessa cosa.

Bunny the Talking Dog è un’altra star su TikTok, con oltre 8 milioni di follower.

Nel corso degli anni, lo sheepadoodle - un cane pastore incrociato con un barboncino - ha imparato non solo a capire le domande del suo padrone, ma anche a porsi domande!

Il quattrozampe ha a disposizione una tavola con 50 pulsanti. Ogni pulsante corrisponde a una parola preventivamente registrata e programmata per essere emessa ogni volta che Bunny ne preme uno con la sua zampa. Bunny può quindi mettere insieme frasi complete anche se, a volte, i suoi proprietari impiegano alcuni minuti per comprendere ciò che sta cercando di dire.

Prova anche tu con il tuo pet

Sì, anche se non puoi insegnargli esattamente a parlare come fanno gli umani, è comunque divertente provare.

Come si fa?

Avrai bisogno di un dispositivo adatto che ti consenta di registrare alcune frasi da insegnare al tuo pet e una tavola con dei pulsanti (guarda il video qui sotto).

Prima però assicurati che anche i tuoi genitori siano d'accordo!

Tuttavia, questo tipo di addestramento richiede tempo, pazienza e non tutti gli animali saranno in grado di imparare. Ecco alcuni consigli per partire: