Giornata internazionale dell’amicizia: di cosa si tratta?

Stampa

Getty Images

La Giornata internazionale dell'amicizia è stata istituita nel 2011, quando è stata ufficialmente riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli amici sono fondamentali per la nostra felicità: condividiamo bei momenti con loro, ci divertiamo, ridiamo e facciamo un sacco di altre cose insieme. Ma, soprattutto, sono presenti nei momenti difficili, ci ascoltano, ci aiutano e ci sostengono.

Che cosa fa un buon amico?

Un buon amico è sempre lì per te, qualsiasi cosa accada. Non ti giudica, ti accetta, ti stima e ti rispetta per quello che sei. Puoi essere te stesso quando sei con lui. Un buon amico è leale e non ha paura di dirti la verità, anche se a volte può essere difficile. È bello passare del tempo insieme e magari condividere qualche hobby o interesse.

Cos'è la Giornata internazionale dell'amicizia?

L'amicizia è così importante che, nel 2011, le Nazioni Unite hanno deciso di dedicarle una giornata speciale! Questa giornata si celebra ogni anno il 30 luglio. Secondo le Nazioni Unite, l'amicizia tra popoli, paesi, culture e individui può ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra comunità. Questa giornata promuove l'importanza dell'amicizia come sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo.

La Giornata dell'amicizia nel mondo

Quella del 30 luglio non è l'unica giornata che celebra l'amicizia nel mondo. Alcuni paesi la festeggiano in giorni diversi. Ad esempio, Argentina, Brasile e Spagna celebrano la Giornata dell'Amicizia il 20 luglio, mentre in India e negli Stati Uniti si festeggia la prima domenica di agosto. In Finlandia ed Estonia, si celebra lo stesso giorno di San Valentino, il 14 febbraio.

Che cosa puoi fare per celebrare la Giornata internazionale dell'amicizia?

L'obiettivo principale di questa giornata è dimostrare ai tuoi amici che tieni a loro e che apprezzi la loro amicizia. Potresti creare o scrivere un biglietto per spiegare loro perché sono dei grandi amici. Potresti fare un piccolo regalo, come un braccialetto dell'amicizia, o preparare una torta per loro. Qualunque cosa tu faccia in questo giorno, è un momento per divertirsi e festeggiare con gli amici, e magari farne di nuovi!

Felice Giornata internazionale dell'amicizia!