Fusione nucleare, un esperimento Usa fa sperare nell’energia pulita

Da quanto sogniamo energia pulita, che non si esaurisce mai e a basso costo? In California è stato fatto un passo avanti in questa direzione. Per la prima volta infatti un gruppo di ricerca è riuscito a ottenere più energia da una reazione di fusione nucleare rispetto a quella che è stata impiegata in partenza per innescarla. Lo hanno riferito alcuni rappresentanti del dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti nel corso di una conferenza stampa organizzata a Washington, il 13 dicembre. È un progresso importante per una tecnologia dalle enormi potenzialità su cui lavorano da decenni migliaia di persone, ma è ancora presto per pensare alle prime centrali a fusione nucleare.

Qualcuno ha detto che è 'la scoperta del secolo', però ci vorranno almeno 30 anni per il suo utilizzo a scopo commerciale, a causa di grandi difficoltà scientifiche e tecnologiche. Anzi, ci sono esperti che mettono in dubbio la possibilità stessa che ciò avvenga.

Molto ottimistici sono stati però i toni dell'amministrazione Usa. "Questo è un risultato storico per i ricercatori e lo staff della National Ignition Facility che hanno dedicato le loro carriere a vedere l'innesco per fusione diventare realtà, e questo punto di svolta sprigionerà altre scoperte", ha detto la segretaria al dipartimento americano dell'energia, Jennifer Granholm. "È un'importante svolta scientifica che porterà a progressi nella difesa nazionale e nel futuro dell'energia pulita", ha aggiunto. "Un tremendo esempio di ciò che la perseveranza può ottenere", ha aggiunto Arati Prabhakar, direttore dell'ufficio per la scienza e la tecnologia della Casa Bianca. "Si tratta di una delle sfide più significative mai affrontate dall'umanità" , le ha fatto eco Kim Budin, direttrice del laboratorio nazionale 'Lawrence Livermore', dove il 5 dicembre scorso è avvenuto con successo il test che ha fatto la storia.

Budin ha però detto che ci vorrà molto tempo prima di arrivare a una svolta anche industriale dell'esperimento. "Questa è stata una accensione, per una sola volta, di una capsula ma per ottenere l'energia commerciale da fusione c'è bisogno di molte cose. Bisogna essere in grado di produrre molti eventi di innesco per fusione per minuto e bisogna avere un robusto sistema di elementi di trasmissione per realizzarli. Ma con sforzi e investimenti concertati, e alcuni decenni di ricerca sulle tecnologie necessarie, saremo nella posizione di costruire una centrale elettrica".

Se vuoi saperne di più il comunicato del Dipartmento dell'energia