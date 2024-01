Filastrocche e canzoni sui calzini spaiati

Stampa

Filastrocche e canzoni per celebrare questa divertente e stravagante giornata dedicata ai calzini spaiati! Qui ogni calzino ha la sua storia da raccontare. Ecco alcune filastrocche che celebrano la bellezza dell'individualità e dell'originalità, in modo da rendere questa giornata indimenticabile!"

Filastrocca dei calzini spaiati

Sempre diversi, mai sbagliati;

manca l’altro per fare il paio

non si trova, questo è il guaio.

Stanno appesi nello stendino

in attesa di un nuovo destino,

finiscono tutti in una cesta

ed è così che inizia la festa.

Sono come due cuori spaiati

sempre diversi, mai sbagliati;

insieme non sono in sintonia,

sono ben altro: sono magia.

(Giuseppe Bordi)

Filastrocca dei diversi da me

Tu non sei come me, tu sei diverso

Ma non sentirti perso

Anch’io sono diverso, siamo in due

Se metto le mie mani con le tue

Certe cose so fare io, e altre tu

E insieme sappiamo fare anche di più

Tu non sei come me, son fortunato

Davvero ti son grato

Perché non siamo uguali

Vuole dire che tutt’e due siamo speciali

(Bruno Tognolini)

Filastrocca della diversità

Noi non siamo diversi

insieme non saremo persi,

siamo tutti uguali

stessa pelle, esseri speciali

calzino rosso calzino blu

quello che importa sei proprio tu

senza capelli o col cappello

non siamo questo non siamo quello

abbiamo un nome, una certezza

vivere insieme è una ricchezza.

(Gianluigi Cosi)

Giornata dei calzini spaiati

Questo è il giorno dei calzini spaiati

nascosti, spariti, e mai più ritrovati.

Si festeggia senza fare distinzione

fra calzetta, calzino o calzettone.

Inutili e sempre più numerosi

stanno nel cassetto speranzosi.

Ma oggi è un giorno speciale

e spaiati saranno da indossare.

Si può essere diversi e divertenti,

si può essere distinti e differenti.

Capire il bello della diversità

tutti uguali diventare ci farà.

(Velise Bonfante)

Anche la musica fa il tifo per i calzini spaiati

Il Piccolo coro dell'Antoniano di Bologna canta La ballata dei calzini spaiati