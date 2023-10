Fake news: il gigante di Cardiff

Stampa

Durante gli scavi di un pozzo a Cardiff, presso New York, nell’ottobre del 1869, William Newell trova sotto terra un enorme corpo umano pietrificato. Il gigante, alto più di tre metri e pesante oltre una tonnellata, viene presto esibito a pagamento in un tendone.

L’affluenza di curiosi è talmente grande che P.T. Barnum, l’inventore del circo, offre 60 mila dollari per tre mesi d’affitto del Gigante. L’offerta è respinta, ma Barnum si fa costruire una copia che poi espone come “il vero e unico” gigante di Cardiff.

Tuttavia, grazie a un eccellente lavoro giornalistico si scopre che il gigante… è una bufala. Si tratta di un blocco di gesso scolpito per farlo sembrare un uomo ricoperto di pietra. Il suo ideatore, un fabbricante di sigari di nome George Hull, era un incallito burlone e aveva deciso di giocare uno scherzo al serissimo reverendo Tucker, fornendogli una falsa prova della veridicità della Bibbia, nel cui Libro della Genesi si legge per l’appunto che un tempo sulla terra esistevano i giganti. Lo scherzo riesce in pieno, al punto che ancora oggi, in varie parti del mondo, ci sono ancora persone

convinte che i giganti siano esistiti per davvero!

