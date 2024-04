Euro 2024: le date e il girone in cui gioca l’Italia

Stampa

Getty Images

Il Campionato europeo o Euro 2024, è un torneo internazionale che vede le squadre del "vecchio continente" sfidarsi per diventare campioni d'Europa. Ti raccontiamo tutto quello che c'è da sapere su questa competizione per arrivare preparato al calcio d'inizio!

Dove si svolgerà Euro 2024?

La Germania è la nazione ospitante della 17esima edizione della competizione. Sebbene abbia già ospitato il Campionato europeo di calcio per tre volte in passato, l'edizione del 2024 rappresenterà un evento storico: sarà infatti la prima volta che il torneo si terrà nella Germania riunificata. La Germania Ovest aveva ospitato il torneo nel 1988.

Quando si svolgerà Euro 2024?

Il torneo si svolgerà da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio. La partita inaugurale (alle ore 21.00) vedrà i padroni di casa affrontare la Scozia a Monaco di Baviera, all'Allianz Arena - "casa" della squadra Bayern Monaco. La finale si svolgerà un mese dopo all'Olympiastadion di Berlino, la capitale della Germania.

Quali città ospitano le partite di Euro 2024?

Nel corso del mese saranno disputate 51 partite in 10 stadi (foto sotto).

Berlino: Olympiastadion (70.000 posti)

Olympiastadion (70.000 posti) Colonia: Stadio di Colonia (47.000 posti)

Stadio di Colonia (47.000 posti) Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000 posti )

BVB Stadion Dortmund (66.000 posti ) Dusseldorf: Arena di Dusseldorf (47.000 posti)

Arena di Dusseldorf (47.000 posti) Francoforte: Arena di Francoforte (48.000 posti )

Arena di Francoforte (48.000 posti ) Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000 posti)

Arena AufSchalke (50.000 posti) Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (50.000 posti )

Volksparkstadion Hamburg (50.000 posti ) Lipsia: Stadio di Lipsia (42.000 posti)

Stadio di Lipsia (42.000 posti) Monaco di Baviera: Allianz Arena (67.000 posti )

Allianz Arena (67.000 posti ) Stoccarda: Arena di Stoccarda (54.000 posti)

Qual è il format del torneo?

A Euro 2024 parteciperanno ventiquattro Paesi, suddivisi in sei gruppi di quattro squadre. Dopo aver disputato tutte le partite della fase a gironi, le prime due squadre di ogni gruppo passeranno agli ottavi di finale, insieme alle quattro migliori terze classificate. Le vincitrici di ogni partita degli ottavi di finale passeranno poi ai quarti di finale, cui seguiranno le semifinali e la finale.

Come si chiama la mascotte di Euro 2024?

L'orsetto Albärt è la mascotte ufficiale di Euro 2024. Gli organizzatori hanno deciso di scegliere un orsacchiotto in omaggio al popolare giocattolo per bambini, che si dice sia nato in Germania all'inizio del XX secolo. Albärt è stato scelto in seguito a una votazione a cui hanno partecipato, tra gli altri, gli studenti di tutta Europa.

Chi sono gli attuali campioni europei?

L'Italia è campione in carica, avendo vinto il precedente torneo, svoltosi nel 2021. In finale ha battuto l'Inghilterra di Gareth Southgate ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1 dopo i tempi supplementari.

Grazie a questo risultato, l'Italia ha conquistato il suo secondo titolo europeo, che si aggiunge alle quattro vittorie nella Coppa del Mondo.

uefa

Quali paesi partecipano?

Il torneo inizierà con sei gironi di quattro squadre. La Germania è stata inserita nel Gruppo A come Paese ospitante. Ecco i gironi:

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera GRUPPO B: Spagna, Croazia, ITALIA, Albania GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra GRUPPO D: Polonia/Galles/Finlandia/Estonia, Paesi Bassi, Austria, Francia GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Israele/Bosnia/Ucraina/Islanda GRUPPO F: Turchia, Georgia/Grecia/Kazakistan/Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca

Il calendario dell'Italia

ITALIA-ALBANIA: 15 giugno 2024 (Dortmund)

SPAGNA-ITALIA: 20 giugno 2024 (Gelsenkirchen)

CROAZIA-ITALIA: 24 giugno 2024 (Lipsia)