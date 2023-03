Emoji 2023: dalla medusa all’asino… scegli la tua

Stampa

Dalla faccina tremante alla medusa, dal cuore rosa, azzurro o grigio all'asino, dal flauto al Khanda, il simbolo della fede Sikh, ora hai a portata di mano, anzi di dito, ben 21 nuove emoji.

Chissà se tra queste nuove emoji ce n’è qualcuna che diventerà la tua nuova preferita. Certo, non a tutti piaceranno le nuove uscite, ma ognuno potr usarle e interpretarle a modo suo per enfatizzare o sostituire un’emozione o un gesto.

Chi vigila sull'uscita delle emoji?

Nel 2021 i ricercatori hanno esaminato circa 1,7 miliardi di tweet per cercare di capire come il significato delle emoji sia cambiato nel tempo. E ogni anno vengono create nuove emoji, ma non tutte vengono pubblicate. L'uscita avverrà solo dopo l'approvazione da parte del Unicode Consortium, l’organizzazione senza scopo di lucro che sovrintende sulla loro creazione e si occupa di mantenere un sistema comune standard per la scrittura dei caratteri sui sistemi informatici. Devi sapere che prima di comparire sui device, un'emoji può aspettare anche anni prima di essere rilasciata!

E una volta che Unicode Consortium ha dato l'ok, aziende come Apple, Google, Samsung e Twitter, possono creare le proprie versioni delle emoji (approvate).

Ecco le novità del 2023...

Il cuore rosa con le versioni azzurra e grigia è una tra le tre novità incluse nell’aggiornamento.

con le versioni azzurra e grigia è una tra le tre novità incluse nell’aggiornamento. La “ shacking face ”, la faccina tremante o che scuote la testa, potrebbe essere usata per reazioni di shock o per indicare molti movimenti.

”, la faccina tremante o che scuote la testa, potrebbe essere usata per reazioni di shock o per indicare molti movimenti. La mano tesa, a destra o a sinistra, per inviare un batti cinque virtuale o, in alternativa, come invito alla calma

... Le emoji a tema animali...

L’alce, l’asino, un’ala bianca, il corvo, la medusa e l’oca

....Le emoji a tema cibo e altro

È stato inserito lo zenzero e il baccello di piselli, il fiore di giacinto, il pettine, il ventaglio, le maracas e il flauto, il simbolo del Wi-Fi e un simbolo che appartiene alla religione monoteista Sikh, nata in India e tra le più giovani religioni maggiori e quinta più grande del mondo.