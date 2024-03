Easter Egg roll, che cos’è?

Stampa

L'Easter Egg Roll è oggi il più grande evento pubblico annuale organizzato alla Casa Bianca i cui partecipanti vengono scelti a sorte. Questa tradizione ha avuto inizio durante la presidenza di Rutherford B. Hayes, nel 1878. Prima di far rotolare le uova sul South Lawn (il prato della Casa Bianca), i bambini di Washington facevano rotolare le uova lungo i ripidi pendii di Capitol Hill.

Gli eventi storici dell' Easter Egg Roll

Secondo gli articoli di giornale dell’epoca, come scrive History.com, il primo evento pubblico avvenne nel 1872. Nel 1876, "il traffico pedonale di orde di bambini e delle loro famiglie durante un lancio di uova causò così tanti danni che i legislatori furono costretti ad approvare la legge sulla protezione del prato per evitare ulteriori danni".

La legge che vietava l'uso dei giardini del Campidoglio per giochi e festeggiamenti doveva entrare in vigore a partire dal 1877, come riportato dalla Casa Bianca durante l'amministrazione di Clinton. Tuttavia, in quell'anno, le condizioni meteorologiche del lunedì di Pasqua, caratterizzate da pioggia incessante, costrinsero i bambini a rimanere in casa, senza partecipare al tradizionale gioco del rotolamento delle uova.

L'anno successivo si verificò un episodio significativo: un gruppo di bambini si avvicinò al presidente Rutherford B. Hayes, chiedendo se fosse possibile far rotolare le uova sul prato sud della Casa Bianca. Secondo quanto documentato dalla White House Historical Association, è probabile che alla Casa Bianca si fossero già tenuti eventi privati di questo tipo durante la presidenza di Lincoln.

Tuttavia, fu sotto l'amministrazione di Hayes che il rotolamento delle uova alla Casa Bianca divenne un evento pubblico. Nel suo secondo anno di presidenza, Hayes acconsentì alla richiesta dei bambini, dando il via a una tradizione che da allora ha visto la Casa Bianca ospitare quasi ogni anno l'evento del rotolamento delle uova.

Un appuntamento importante

Oggi, l'Easter Egg Roll non è solo un momento di divertimento per le famiglie: è un evento che riflette la ricca storia culturale e sociale degli Stati Uniti. Il suo svolgimento il lunedì di Pasqua offre alle famiglie l'opportunità di estendere le celebrazioni pasquali, partecipando a un evento che è diventato una preziosa tradizione americana.

Fonti: White House history; nps.gov