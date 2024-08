Dieci curiosità sul regista Tim Burton: dai premi alle sue passioni

Stampa

L’attesissimo film che aprirà l’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia la sera del 28 agosto sarà "Beetlejuice Beetlejuice" del regista americano Tim Burton. Si tratta del sequel di “Beetlejuice”, grande successo dell’autore uscito nel 1988. Gli eventi del racconto si ricollegano agli avvenimenti del primo film: una tranquilla famiglia americana si trova a dover convivere in una casa infestata da uno spiritello molto particolare. Grottesco e gotico mescolati a humor e scenette da commedia sono uno dei tratti tipici del cinema di Tim Burton.

Ma conosciamo davvero questo importantissimo autore? Eccoti dieci curiosità su Tim Burton per avvicinarti al suo mondo particolare!

1. Il più giovane ad aver vinto un Leone d'oro

È il più giovane regista ad aver ottenuto il Leone d’oro alla carriera: il premio gli venne assegnato al Festival di Venezia nel 2007, quando aveva 49 anni.

2. Ha collaborazioni importanti

Ha da sempre un rapporto speciale con l’attore Johnny Depp: hanno collaborato insieme in ben otto film. Il regista l’ha scelto per interpretare ruoli molto interessanti come lo stravagante Willy Wonka ne “La fabbrica di cioccolato” e il famosissimo Cappellaio Matto in “Alice in Wonderland”.

3. Un talento precoce

Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo lavorando come animatore alla Disney; la sua prima collaborazione è per il film del 1981 “Red e Toby – Nemiciamici”, Burton aveva solo 24 anni!

4. La passione per gli scheletri

Tra i suoi più importanti successi c’è “Nightmare before Christmas”, film musicale animato del 1993. Burton affida la regia all’amico Henry Selick ma l’idea della storia e la produzione sono tutte farina del suo sacco! Protagonista del lungometraggio è Jack Skeletron, scheletro re delle zucche della Città di Halloween che decide di scoprire cos’è il Natale.

5. Il live action di Dumbo

Nel 2019 ha portato in sala la versione live action del famosissimo film Disney del 1941 “Dumbo”, la storia dell’elefantino dalle orecchie enormi che gli permettono di volare.

6. Anche supereroi

Nel 1989 dirige “Batman”, il primo film della serie sull’omonimo personaggio della DC Comics prodotta dalla casa cinematografica americana Warner Bros. A interpretare il protagonista Bruce Wayne, l’alter ego dell’uomo pipistrello, è l’attore statunitense Michael Keaton che per questo ruolo ottiene un grandissimo successo.

7. Il successo della serie tv Mercoledì

Ha prodotto, nel 2022, la serie tv “Mercoledì”. Si tratta di uno spin-off su Mercoledì Addams, figlia primogenita della famosa famiglia dell’orrore che vive la mostruosità come un fatto quotidiano. Gli episodi hanno ottenuto un incredibile successo e segnano il record per il maggior numero di ore viste in una settimana per una serie Netflix in inglese.

8. I progetti recuperati: Frankenweenie

Nel 1984 Tim Burton viene licenziato dalla Disney per aver realizzato il cortometraggio “Frankenweenie”, ispirato a Frankenstein, il mostro protagonista del romanzo di Mary Shelley. Nel 2012 il regista ha recuperato il progetto dirigendone un remake sotto forma di lungometraggio. Il film racconta la storia di Victor, ragazzino che decide di riportare in vita il suo amato cane Sparky; è stato candidato al premio Oscar come Miglior film d’animazione nel 2013.

9. Dalla parte dei diversi

I protagonisti dei suoi film sono sempre personaggi particolari, considerati diversi o emarginati. Attraverso i suoi racconti il regista riscatta queste figure spesso ingiustamente giudicate e tenute lontano dalla società. Le loro differenze e particolarità sono ciò che li rendono unici e speciali.

10. Buon compleanno!

È nato il 25 agosto 1958 in un sobborgo di Los Angeles, vicino agli studi di Hollywood e della Disney. Tra pochi giorni sarà il suo compleanno! Tanti auguri Tim!

