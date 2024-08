Thomas Ceccon, il campione italiano che nella sua vita ha dovuto affrontare anche il bullismo

Stampa

Thomas Ceccon è l'atleta italiano che in questo momento sta facendo più parlare di sé. Dopo la medaglia d'oro nei 100 metri dorso, con un'incredibile progressione nella seconda vasca, anche all'estero hanno conosciuto meglio questo nuotatore e ora sui social tantissimi utenti sembrano impazziti per lui. Potresti aver sentito anche il suo sfogo contro gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 e in particolare contro la gestione del Villaggio olimpico dove non è stata prevista l'aria condizionata e la cui mensa, a quanto raccontano diversi partecipanti, non garantisce piatti gustosi e adatti alla manifestazione. Ma proviamo a conoscere un po' meglio questo atleta veneto che già da qualche anno regala emozioni all'Italia.

Thomas Ceccon a Parigi 2024

In questa edizione dei Giochi Olimpici, Thomas Ceccon ha vinto un oro nei 100 metri dorso, con un tempo di 52 secondi netti. Era la sua gara, quella dove nel 2022 ai mondiali di Budapest aveva segnato il record del mondo: 51"60, ancora imbattuto. Per questa distanza è necessario percorrere per due volte la piscina, facendo quindi due vasche. Ed è proprio durante la seconda vasca che Ceccon ha rimontato in modo strepitoso, battendo così l'atleta cinese Xu Jiayu e l’americano Ryan Murphy.

Ma si è anche guadagnato un bronzo nella staffetta 4x100 stile libero, assieme ai suoi tre compagni di squadra: Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo.

Da dove viene Thomas Ceccon

Thomas Ceccon è nato il 27 gennaio 2001 a Thiene, un comune in provincia di Vicenza, ma è cresciuto a Schio con la sua famiglia. Anche i suoi genitori erano degli atleti professionisti. La madre, Gioia Pretto, è stata una campionessa italiana di pattinaggio a rotelle, mentre il padre, Loris Ceccon, ha gareggiato nel pentathlon mentre faceva parte dell'Esercito. Ha poi un fratello maggiore, Efrem, pure lui con la passione del nuoto.

Il suo talento in questa disciplina è emerso fin da subito e nel 2017, quando aveva 16 anni, ha dovuto trasferirsi a Verona con la madre per intraprendere ufficialmente la strada da professionista e provare ad esaudire il suo più grande desiderio: vincere le Olimpiadi. Ha così iniziato ad allenarsi nella stessa piscina dove si è preparata niente meno che Federica Pellegrini.

Le vittorie di Thomas Ceccon

Le prime vittorie importanti per Ceccon arrivano nel 2015, quando lui ha solo 14 anni. Nei campionati italiani giovanili, che si chiamano Criteria Nazionali, vince in cinque gare diverse e stabilisce anche tre nuovi record di categoria. L'anno successivo conquisterà ancora più podi e sarà cosi ammesso ai Campionati europei giovanili di Copenaghen indossando per la prima volta la divisa della nazionale.

Vincerà ancora in diversi appuntamenti nazionali, ma è nel 2021 che ha la sua gara più importante. Per la prima volta infatti, la piscina in cui entra è quella di un'Olimpiade. È l'edizione a lungo rimandata a causa del Covid, Tokyo 2020. Nei 100 metri dorso arriva quarto stabilendo un nuovo record italiano, e conquista ben due medaglie: l'argento nella 4x100 stile libero e il bronzo nella 4x100 mista (quella dove si nuotano quattro stili diversi dorso, rana, farfalla e stile libero).

Una volta rotto il ghiaccio con il palcoscenico dei cinque cerchi, è la volta dei mondiali di nuoto di Budapest, dove fa segnare il record mondiale nei 100 metri dorso, e dei Campionati europei di Roma, dove vince ben 4 medaglie d'oro e due d'argento.

Con questi numeri, si presenta a Parigi 2024, dove riconferma il primato in quella che è la sua gara. Peccato per la mancata qualificazione alla finale dei 200 metri dorso, dove si è classificato nono, il primo tra gli esclusi. Ma, come queste Olimpiadi ci stanno insegnando, si può essere soddisfatti e regalare grandi emozioni anche se non si arriva primi.

I sacrifici di Thomas Ceccon

Nelle interviste che ha rilasciato, Ceccon ha parlato anche dei grandi sacrifici che lui e la sua famiglia hanno dovuto sostenere per poter diventare un atleta professionista a questi livelli. È una testimonianza importante che scopre i lati più difficili della vita dei campioni, ma che è importante raccontare per mostrare come tutti possiamo incontrare delle difficoltà lungo la nostra strada e come i risultati più importanti non arrivino dal nulla.

«Il periodo più difficile - ha ricordato - è stato l'inizio delle superiori. Alle 5.50 prendevo l'autobus da Schio a Vicenza, alle 7 ero in piscina a Creazzo con il mio allenatore fino alle 8.30. A scuola entravo un'ora dopo, ci restavo fino alle 13, poi dalle 14 alle 16 tornavo in piscina».

E probabilmente non è stato semplice nemmeno affrontare l'infortunio alla mano che non gli ha permesso di gareggiare ai mondiali di Doha. Inizialmente sembrava infatti un problema banale, mentre si è rivelato più lungo del previsto a guarire. Periodi in cui la pazienza e la determinazione devono andare di pari passo.

Thomas Ceccon e il nonnismo

A leggerle in fila, tutte le vittorie di Thomas Ceccon, sembrerebbe che l'atleta abbia avuto una vita straordinaria e senza alcuna caduta. In realtà, la storia è un po' differente e non solo per i sacrifici che ha dovuto sopportare. Appena arriva in Nazionale, ad esempio, non è stato accolto con i migliori sorrisi. Anzi, ha purtroppo raccontato di essere stato vittima di nonnismo.

Il nonnismo è un fenomeno molto grave che nasce soprattutto negli ambienti militari: accade quando i soldati più anziani esercitano la propria autorità sulle nuove reclute ricorrendo anche alla violenza e alle minacce. È una forma di bullismo, messa in atto da chi svolge quella professione da prima che arrivassi tu e non accetta che qualcun altro un giorno potrà prendere il suo posto.

Ceccon ha raccontato di essersi ritrovato dell'olio in valigia e del dentifricio sui vestiti per puro dispetto. E forse è per questo motivo che, chi lo conosce, lo definisce una persona solitaria e che tende a isolarsi. Ritrovandosi a volte davvero solo anche quando avrebbe bisogno di amici con cui sfogarsi: «L’anno scorso ho avuto una crisi, facevo molta fatica, non avevo amici con cui parlare e invece ne sentivo il bisogno, come di un aiuto piscologico. L’ho avuto e mi è servito. La mia mente era troppo affollata. Ha ragione il ranista Adam Peaty, i successi portano in alto, vincere fa bene, ma dopo la salita c’è la discesa che ti fa scivolare in basso».

Una testimonianza preziosa che racconta il peso del successo e quanto le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita abbiano un impatto sulla nostra salute mentale. E questo impatto può rivelarsi anche molto negativo.

Concludiamo allora con questa frase, che sia di incoraggiamento ogni volta che dovrai affrontare una nuova sfida, piccola o grande che sia: «Ad attrarmi sono le sfide e chi parte svantaggiato, adoro quelli che riescono a ribaltare le loro vite».

