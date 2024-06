Scopri 22 città storiche d’Italia

Stampa

Esplorare le città italiane ti permette di immergerti in una storia che abbraccia millenni, dove ogni luogo racconta un capitolo unico. Ti guideremo attraverso 22 destinazioni emblematiche, dall'epoca delle civiltà nuragiche fino alle Repubbliche Marinare.

Scoprirai antichi insediamenti, maestosi templi greci, città romane ben conservate e i segreti delle necropoli etrusche. Ogni tappa non solo offre uno sguardo sul passato, ma anche esperienze uniche che rendono la storia viva, coinvolgendo grandi e piccini in un'avventura senza tempo. Preparati a camminare tra le rovine di Pompei, a salire sulle torri medievali di San Gimignano e a meravigliarti di fronte ai capolavori rinascimentali di Firenze. Questo viaggio non solo arricchirà la tua conoscenza, ma creerà ricordi indimenticabili per tutta la famiglia.

SARDEGNA

Visita Su Nuraxi a Barumini , fondato verso il II millennio a.C., e scoprirai uno dei più significativi esempi di insediamento nuragico, con complesse strutture difensive che includono una torre centrale e un sistema di bastioni circolari. Ammira le torri, costruite con grandi blocchi di pietra senza malta, che mostrano l'ingegnosità architettonica della civiltà nuragica.

Questo sito, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997, è stato esplorato negli anni '50 dall'archeologo Giovanni Lilliu, che ha rivelato la struttura del villaggio e numerosi manufatti che offrono uno spaccato della vita quotidiana e delle pratiche religiose dei Nuragici.

SICILIA E LE CITTÀ

A Siracusa, fondata dai coloni corinzi verso l'VIII secolo a.C., esplorerai una delle città più potenti della Magna Grecia, governata da tiranni come Gelone e Dionisio il Vecchio, e centro culturale e scientifico di primaria importanza. Conoscerai anche Siracusa come la città natale di Archimede, uno dei più grandi matematici e ingegneri dell'antichità.

Le leggende che narrano come Archimede utilizzò specchi ustori per incendiare le navi nemiche durante l'assedio romano. Tuttavia, questa storia non è menzionata dai primi storici come Polibio, Livio e Plutarco, e sembra essere stata aggiunta successivamente nel periodo bizantino. Pertanto, mentre l'aneddoto è affascinante, la sua veridicità storica è oggetto di dibattito.

Agrigento, fondata come Akragas nel VI secolo a.C. dai coloni greci provenienti da Rodi e Creta, divenne un importante centro della Magna Grecia. Visiterai i templi dorici di Agrigento, come il Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone e il Tempio di Eracle, una testimonianza della grandezza e della ricchezza della città in quel periodo storico.

La Valle dei Templi non è situata in una valle ma su una cresta, offre una vista dominante sull'area circostante. Il Tempio della Concordia, costruito nel 430 a.C., è uno dei templi greci meglio conservati al mondo

PUGLIA

A Taranto, fondata nel 706 a.C. da coloni spartani, scoprirai un importante centro della Magna Grecia, noto per la sua potenza navale e la produzione di ceramiche di alta qualità. Visiterai il Museo Nazionale Archeologico, che ospita una delle più grandi collezioni di gioielli antichi, tra cui il celebre "Oro di Taranto".

Castel del Monte, situato ad Andria e costruito nel 1240 d.C., è un esempio unico di architettura medievale che combina elementi gotici, islamici e classici. Realizzato per volere dell'imperatore Federico II, noto per il suo interesse per la scienza, l'arte e la cultura islamica.

La perfetta simmetria del castello e la sua forma ottagonale hanno suscitato numerose teorie, tra cui l'ipotesi che fosse un osservatorio astronomico o un tempio esoterico. La struttura ottagonale del castello, con otto torri ottagonali a ciascun angolo, riflette la fusione di tradizioni culturali diverse e il profondo interesse di Federico II per la matematica e l'astronomia.

BASILICATA

Matera famosa per i "Sassi", le abitazioni scavate nella roccia che risalgono al Paleolitico, la rendono una delle città più antiche al mondo ad essere ancora abitata. Vanta un ricco patrimonio di chiese rupestri affrescate, testimonianza della profonda devozione religiosa della popolazione locale.

I Sassi di Matera sono stati scenario per numerosi film storici incluso "La Passione di Cristo" di Mel Gibson. La città è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1993 e Capitale Europea della Cultura nel 2019.

CAMPANIA

Napoli fu fondata dai coloni greci di Cuma nel 470 a.C. con il nome di Neapolis, cioè "Città Nuova", divenne un importante centro commerciale e culturale nel Mediterraneo, influenzando tutto il territorio circostante.

Curiosità: Napoli è famosa non solo per la sua arte e architettura barocca, ma anche per essere la patria della pizza. La pizza Margherita fu creata nel 1889 in onore della regina Margherita di Savoia, utilizzando i colori della bandiera italiana: rosso (pomodoro), bianco (mozzarella) e verde (basilico).

Pompei fu fondata dagli antichi Osci intorno al VI secolo a.C. Successivamente, i Greci e gli Etruschi stabilirono una significativa presenza nella città, influenzandone lo sviluppo culturale e architettonico​. Nel tardo V secolo a.C., i Sanniti la conquistarono integrandola nel loro dominio. Nel 80 a.C., i Romani conquistarono Pompei durante le guerre sannitiche e la trasformarono in una colonia romana​.

Nel 62 d.C., un terremoto devastò Pompei. L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. seppellì la città sotto una spessa coltre di cenere e pomice, preservandola in uno stato eccezionale. Gli scavi archeologici, iniziati nel 1748, hanno rivelato case, strade e graffiti ben conservati, offrendo preziosi dettagli sulla vita quotidiana romana​.

Gli archeologi hanno scoperto importanti strutture come il forum, i templi, i bagni, i teatri e centinaia di abitazioni private. Tra i reperti più affascinanti ci sono gli affreschi della Villa dei Misteri, che offrono uno sguardo unico sulle tecniche artistiche e sui temi della pittura romana antica. Sono stati ritrovati anche alimenti carbonizzati, come il famoso pane di Pompei, che forniscono ulteriori indizi sulle abitudini alimentari dell'epoca​​.

Ercolano, conosciuta anche come Resina, fu fondata dagli antichi Osci nel V secolo a.C. Successivamente, intorno alla fine del VI secolo a.C., i Greci stabilirono la loro egemonia nella regione, influenzando notevolmente la cultura locale.

Nel IV secolo a.C., i Sanniti conquistarono Ercolano, integrandola nel loro dominio. Infine, nel 89 a.C., la città divenne un municipium romano, integrandosi completamente nel sistema romano. Nel 79 d.C., l'eruzione del Vesuvio seppellì Ercolano sotto una coltre di fango e materiale vulcanico.

Gli scavi archeologici, iniziati nel XVIII secolo, hanno rivelato strutture in legno e oggetti organici sorprendentemente ben conservati, offrndo una dettagliata testimonianza della vita quotidiana romana, con case multilivello particolarmente ben conservate​​.

A differenza di Pompei, molte delle case di Ercolano erano su più piani. Gli scavi hanno anche rivelato scheletri di persone che cercavano rifugio nei magazzini lungo la costa, suggerendo che molti abitanti persero la vita nel tentativo di fuggire​​.

Gli antichi coloni greci fondarono Paestum nel VII secolo a.C., dandole il nome di Poseidonia. Questa città divenne un importante centro della Magna Grecia, celebre per i suoi tre maestosi templi dorici dedicati a Hera e Atena, considerati tra i meglio conservati al mondo.

Durante il periodo romano, Paestum continuò a prosperare come centro urbano, subendo ampliamenti e modifiche agli edifici antichi. Tuttavia, con il declino dell'Impero Romano e le incursioni barbariche, la città iniziò a decadere. Nel Medioevo, a causa della malaria, Paestum fu abbandonata e cadde in rovina.

Paestum fu riscoperta solo nel XVIII secolo durante i lavori di costruzione di una strada. Questa scoperta portò alla riemersione dei templi e all'avvio degli scavi archeologici, segnando un nuovo interesse per la Magna Grecia e contribuendo milanoallo studio dei suoi preziosi resti archeologici.

Velia, originariamente Elea, fu fondata nel 540 a.C. dai coloni greci. La città non solo prosperò come importante porto commerciale nel Mediterraneo, ma divenne anche un centro filosofico di prim'ordine grazie alla scuola eleatica fondata dal filosofo Parmenidee attirò figure illustri come Zenone di Elea. Il suo contributo alla riflessione filosofica dell'epoca fu significativo, influenzando direttamente il pensiero successivo nella Grecia antica e oltre.

La "Porta Rosa" di Velia è un esempio notevole dell'innovazione architettonica dell'epoca ed è considerata uno dei più antichi esempi di arco a tutto sesto nel mondo greco. Questa struttura testimonia l'abilità tecnica e creativa degli architetti dell’epoca.

LAZIO

Secondo la tradizione Romolo, discendente della stirpe reale di Alba Longa fondò Roma nel 753 a.C. La città crebbe rapidamente, diventando il fulcro dell'Impero Romano e influenzando profondamente la storia, la cultura e l'architettura del mondo occidentale. L'Impero Romano si estese su tre continenti, con Roma al centro di una vasta rete di strade, acquedotti e monumenti.

Tra le meraviglie di Roma, il Colosseo, inaugurato nell'80 d.C., rappresenta un esempio straordinario di ingegneria e architettura romana. Questo anfiteatro poteva ospitare fino a 50.000 spettatori e veniva utilizzato per giochi gladiatori e altri eventi pubblici. Il Pantheon, con la sua imponente cupola in calcestruzzo non armato, è uno degli edifici antichi meglio conservati.

I Fori Imperiali, situati nel cuore antico della città, sono un complesso di piazze monumentali e edifici pubblici costruiti tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C., erano il centro della vita politica, sociale e religiosa di Roma imperiale, testimonianza della magnificenza e della maestosità dell'epoca.

Villa Adriana a Tivoli, conosciuta anche come la Villa di Adriano, fu iniziata nel 117 d.C. per volere dell'imperatore Adriano. Questo sito è celebre anche per il magnifico Canopo, uno degli edifici più iconici e fotografati della villa. Il Canopo è caratterizzato da un lungo bacino d'acqua chiamato Euripo, che termina con il Triclinio estivo, noto anche come Serapeo. Questo edificio testimonia non solo l'opulenza e la bellezza dell'architettura della villa, ma anche l'interesse di Adriano per le influenze culturali e architettoniche provenienti da tutto l'Impero Romano e non solo..

La villa includeva sofisticati sistemi idraulici per gestire l'approvvigionamento idrico e le acque reflue, dimostrando l'ingegneria avanzata dell'epoca​.

Cerveteri è una città di grande importanza storica nell'antica civiltà etrusca, famosa per le sue necropoli che offrono una testimonianza fondamentale delle pratiche funerarie dell'epoca. Le tombe a tumulo presenti nelle necropoli, in particolare la rinomata Necropoli della Banditaccia, sono straordinarie per la loro architettura che replica le abitazioni dell'epoca.

La Necropoli della Banditaccia è stata inserita nella lista del Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 2004, rappresentando uno dei siti archeologici più significativi per lo studio dell'antica civiltà etrusca. Le tombe monumentali scavate in questo sito hanno restituito una ricca varietà di reperti preziosi, tra cui gioielli finemente lavorati, ceramiche decoratissime e affreschi che rappresentano scene di vita quotidiana e rituali religiosi.

Questi ritrovamenti non solo testimoniano l'abilità artistica degli abitanti dell'epoca, ma forniscono anche approfondimenti significativi sulla loro organizzazione sociale, economica e religiosa. La continua ricerca archeologica e gli studi condotti a Cerveteri contribuiscono costantemente alla comprensione più approfondita di questa straordinaria civiltà.

TOSCANA

Giulio Cesare fondò Firenze come colonia romana nel 59 a.C., chiamandola Florentia. La città ha avuto un ruolo cruciale nella storia culturale europea. È universalmente riconosciuta come la culla del Rinascimento. Durante quel periodo, Firenze ha visto nascere figure storiche come Dante Alighieri, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci. È diventata un vivace centro di arte, cultura e commercio. Il mecenatismo degli influenti Medici, una famiglia di banchieri, ha finanziato numerosi progetti artistici e architettonici.

Filippo Brunelleschi ha progettato la cupola del Duomo di Firenze, un eccezionale esempio di ingegneria rinascimentale. Completata nel 1436, questa cupola è stata la più grande del mondo fino all'era moderna. Ancora oggi, è considerata una delle strutture più innovative dell'epoca per le tecniche costruttive. Il Palazzo Vecchio, simbolo della città, è stato la sede del governo cittadino fin dal suo completamento nel 1322. All'interno, si possono ammirare opere di artisti come Giorgio Vasari e Michelangelo.

I Romani fondarono Pisa come colonia nel III secolo a.C. La città si affermò come una delle quattro Repubbliche Marinare, rivaleggiando con Genova, Venezia e Amalfi per il predominio sui commerci marittimi nel Mediterraneo. Attraverso il commercio fervente e le imprese marittime, Pisa accumulò grandi ricchezze, diventando un nodo commerciale e culturale importante.

La Torre del Campanile, nota come la Torre Pendente, iniziata nel 1173, è famosa per la sua inclinazione, causata da fondamenta insufficientemente robuste e un suolo particolarmente morbido. Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di stabilizzazione, la torre riaprì al pubblico nel 2001, continuando a essere uno dei simboli architettonici più riconoscibili d'Italia.

San Gimignano, nota come la "Città delle Belle Torri", conserva molte delle sue torri medievali. Le famiglie nobiliari costruivano queste strutture come simboli di potere e ricchezza. Durante il Medioevo, San Gimignano fiorì grazie alla sua posizione strategica sulla Via Francigena, una significativa rotta di commercio e pellegrinaggio. San Gimignano possedeva originariamente 72 torri; oggi, solo 14 di queste continuano a definire il panorama della città.

Siena è rinomata per il Palio, una storica corsa di cavalli che si svolge due volte l'anno in Piazza del Campo. Questa competizione medievale coinvolge le contrade della città in eventi animati e colorati. Nel Medioevo, Siena prosperava come città-stato, essendo un influente centro di potere e cultura.

Il pavimento del Duomo di Siena è uno degli esempi più maestosi di intarsio marmoreo al mondo, raffigurante scene bibliche e allegoriche. All'interno si trova anche la Biblioteca Piccolomini, impreziosita dagli affreschi del Pinturicchio, testimoni dell'arte rinascimentale.

IL VENETO E LE SUE CITTÀ

Fondata nel 421 d.C., Venezia sorge su un arcipelago di 118 piccole isole nella laguna veneta, collegate da oltre 400 ponti e separate da canali, una configurazione originata per sfuggire alle invasioni barbariche.

Venezia, una delle quattro Repubbliche Marinare insieme a Genova, Pisa e Amalfi, si è distinta per l'eccezionale architettura e il dominio delle rotte marittime, trasformandosi in un prospero centro di commercio e cultura.

Lungo il Canal Grande ci sono 170 edifici storici dal XIII al XVIII secolo. La Basilica di San Marco, con i suoi mosaici dorati, simboleggia il glorioso passato della città.

Padova, una delle città più antiche d'Italia, risale ai tempi pre-romani. Fondata come colonia romana nel 45 a.C., a città ha visto un significativo sviluppo urbano. Nei secoli, è diventata un centro culturale e accademico di rilievo, testimoniato dalla fondazione dell'Università di Padova nel 1222. Questa storica istituzione ha accolto figure illustri come Galileo Galilei, diventando un fulcro per gli studi umanistici e scientifici durante il Rinascimento.

Un'altra caratteristica di Padova è il suo Orto Botanico, fondato nel 1545. Questo giardino, il più antico del suo genere ancora nella posizione originale, è stato un laboratorio a cielo aperto dove generazioni di botanici hanno esplorato il regno vegetale, scoprendo i segreti delle piante medicinali ed esotiche. Grazie a queste ricerche, l'Orto ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della scienza botanica, educando e ispirando studiosi da tutto il mondo.

LOMBARDIA E LA CITTÀ DI MILANO

Milano ha una storia ricca e complessa. Fondata come insediamento celtico, la città si sviluppò nel III secolo a.C. come un importante centro romano e, nel IV secolo, divenne la capitale dell'Impero Romano d'Occidente. Durante il periodo dei re longobardi (568-774 d.C.), Milano continuò a giocare un ruolo fondamentale nella storia italiana.

Nonostante la Corona Ferrea, simbolo di potere e legittimità sovrana, fosse custodita nel Duomo di Monza, essa venne utilizzata in cerimonie importanti a Milano. Ad esempio, nel 1805, Napoleone Bonaparte si incoronò re d'Italia a Milano utilizzando la Corona Ferrea e pronunciò la famosa frase: "Dio me l'ha data, guai a chi la tocca."

La Corona Ferrea, composta da sei piastre d'oro con un anello di ferro all'interno, secondo la tradizione sarebbe stata forgiata con uno dei chiodi della crocifissione di Cristo. Questo le conferisce un profondo significato religioso oltre che simbolico di potere temporale, rendendola una delle più importanti reliquie della cristianità.