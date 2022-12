Stampa

Sembra che ormai del mondo sappiamo tutto: eppure non è affatto così! Anzi, ogni anno, ogni mese, i ricercatori sparsi per il Pianeta ci svelano qualcosa di nuovo. Che appartenga al passato, al presente o al futuro poco importa, perché le nuove informazioni sono sempre utili a capire da dove veniamo e in che direzione andiamo. Vediamo insieme le più incredibili scoperte del 2022!

Scienza, storia, archeologia: le scoperte del 2022

Il National Geographic ha riassunto le scoperte più incredibili di questo anno che sta per terminare: un anno in cui sono successi sicuramente molti fatti importanti, difficile ricordare tutto. Vediamo insieme la lista e quali sono le rivelazioni più clamorose da ricordare.

Natura e animali

Se pensi che del mondo naturale si conosca tutto ti sbagli di grosso! Ogni anno gli esperti continuano a scoprire cose che appartengono al passato oppure al presente che lasciano a bocca aperta. Nel 2022, per esempio, sono venute alla luce:

Le lumache più piccole del mondo : sono state scoperte per caso ed è stato dato loro il nome di Angustopila psammion, dove psammion deriva dal greco “granello di sabbia”, a indicare proprio la loro taglia minuscola; sono state rinvenute all’interno di grotte in Vietnam e misurano 0,6mm di diametro

: sono state scoperte per caso ed è stato dato loro il nome di Angustopila psammion, dove psammion deriva dal greco “granello di sabbia”, a indicare proprio la loro taglia minuscola; sono state rinvenute all’interno di grotte in Vietnam e misurano 0,6mm di diametro Una lince rossa mangia uova di pitone: si pensava che il pitone birmane non avesse predatori e potesse così girare e infestare le Everglades, in Florida, indisturbato; e invece una lince rossa ne mangerebbe le uova e non solo, lo attaccherebbe anche, segnale che forse la fauna autoctona si è stancata di sottomettersi a questo grosso e pericolo serpente

Il pesce più grande del mondo : è stato pescato accidentalmente nel Mekong, in Cambogia, e si tratta di una razza femmina che misurava ben 4 metri di lunghezza e pesava 300kg

: è stato pescato accidentalmente nel Mekong, in Cambogia, e si tratta di una razza femmina che misurava ben 4 metri di lunghezza e pesava 300kg Forse i ragni sognano : è quanto scoperto da una ricercatrice che ha osservato i ragni saltatori dormire e ha notato che compiono sobbalzi mentre stanno appesi a un filo della tela, proprio come noi esseri umani quando sonnecchiamo

: è quanto scoperto da una ricercatrice che ha osservato i ragni saltatori dormire e ha notato che compiono sobbalzi mentre stanno appesi a un filo della tela, proprio come noi esseri umani quando sonnecchiamo Ritrovata la pianta miracolosa che si credeva estinta: nell’Antica Roma era tenuto insieme all’oro tanto era giudicato prezioso, ora il Silphion riappare nella campagna turca; si dice che possa curare le malattie e sia ottima anche per insaporire il cibo

che si credeva estinta: nell’Antica Roma era tenuto insieme all’oro tanto era giudicato prezioso, ora il riappare nella campagna turca; si dice che possa curare le malattie e sia ottima anche per insaporire il cibo Tre nuove specie di serpenti scoperte nei… cimiteri: ebbene sì, hai capito bene, dei ricercatori diretti nelle foreste pluviali dell’Ecuador hanno scoperto per caso tre nuove specie di serpenti colorati che vivono nei pressi dei cimiteri; appartengono al genere Atractus

Storia e archeologia

Non sono mancante le scoperte del 2022 che hanno portato alla luce pezzi di storia finora sconosciuti, o che hanno potuto ampliare ciò che già era noto, arricchendolo di novità e aprendo scenari imprevisti. È il caso, per esempio, dei fossili rinvenuti a gennaio 2022 in un’antica foresta pluviale australiana: si tratta di reperti che avrebbero tra gli 11 e i 16 milioni di anni e che testimoniano ecosistemi risalenti all’epoca del Miocene. I fossili sono così ben conservati che si possono vedere pesci con la pancia piena di moscerini!

Sulla costa settentrionale dell’Oregon, negli Stati Uniti, sono stati trovati i resti di un galeone spagnolo del XVII secolo. Con molta probabilità, si tratta dei resti del Santo Cristo de Burgos, che stava navigando dalle Filippine al Messico nel lontano 1693.

In Africa (in Zimbabwe), invece, si è rivenuto il fossile di dinosauro più antico di sempre. L’animale, chiamato Mbiresaurus raathi, visse ben 230 milioni di anni fa, nel Triassico.

In una grotta del Laos è stato rinvenuto un molare probabilmente denisoviano: questa scoperta aggiunge informazioni a ciò che già sappiamo sull’uomo di Neanderthal, finora rinvenuto in Siberia e in Tibet. A quanto pare, il nostro antenato era capacissimo di sopravvivere a climi e ambienti diversi. Proprio come… noi!

Scavando tra le rovine di un sito archeologico distrutto dall’ISIS, alcuni archeologi hanno scoperto opere d’arte dal valore unico che si nascondevano dietro a una porta sigillata e chiusa da circa 2.600 anni. All’interno anche alcuni pannelli risalenti al 700 a.C. che sarebbero appartenuti all'antica citta di Ninive.

Tecnologia

Il National Geographic ha elencato anche tutte le più incredibili scoperte e rivelazioni del 2022 in fatto di tecnologia. Per esempio:

Perseverance continua a esplorare Marte: il rover piazzato dagli Usa su Marte sta continuando a fornire informazioni e, nel 2022, ha trovato una curiosa patina viola che ricorda in qualche modo quella che si forma a causa dei microbi

continua a esplorare Marte: il rover piazzato dagli Usa su Marte sta continuando a fornire informazioni e, nel 2022, ha trovato una curiosa patina viola che ricorda in qualche modo quella che si forma a causa dei microbi Le prime immagini del nuovo telescopio della Nasa : il James Webb Space Telescope della NASA ha svelato a luglio 2022 immagini di galassie lontane ingrandite in un modo impossibile prima, e permette di vedere gli anelli di Nettuno in maniera molto nitida

: il James Webb Space Telescope della NASA ha svelato a luglio 2022 immagini di galassie lontane ingrandite in un modo impossibile prima, e permette di vedere gli anelli di Nettuno in maniera molto nitida Meta e altre grosse aziende tech hanno rilasciato database di centinaia di milioni di strutture proteiche, molte delle quali non erano conosciute: questo lavoro potrebbe essere utile per sviluppare nuovi farmaci in grado di curare diverse malattie

Corpo umano

I ricercatori della Stanford University sono riusciti a ricreare un micriobioma sintetico da zero. Si tratta di batteri presenti normalmente nell’intestino umano, ricreati però in laboratorio. Lo scopo è capire come e quali micriobiomi hanno un’influenza sul benessere dell’intestino, in modo da poter curare malattie.

Ambiente ed ecologia

Il 2022 è stato sicuramente un anno importante per l’ambiente e per l’attenzione al cambiamento climatico, come dimostra anche la COP27. Ma quali sono state le scoperte in questo ambito?

Entro il 2100 potremmo soffrire tutti di stress da calore : secondo un rapporto delle Nazioni Unite, i danni agli esseri umani causati dal riscaldamento climatico potrebbero essere irreparabili, sia a causa del calore che dell’inquinamento

: secondo un rapporto delle Nazioni Unite, i danni agli esseri umani causati dal riscaldamento climatico potrebbero essere irreparabili, sia a causa del calore che dell’inquinamento L’ Antartide si sta sciogliendo velocemente: il ghiaccio dell’Antartide occidentale, quello a sud dell’Argentina, potrebbe innalzare il mare di 10 piedi (3 metri) se si sciogliesse; gli scienziati non sanno ancora se e quando questo avverrà, ma intanto una grossa piattaforma si è staccata all’improvviso, fatto che potrebbe scatenare reazioni a catena, come un domino

si sta sciogliendo velocemente: il ghiaccio dell’Antartide occidentale, quello a sud dell’Argentina, potrebbe innalzare il mare di 10 piedi (3 metri) se si sciogliesse; gli scienziati non sanno ancora se e quando questo avverrà, ma intanto una grossa piattaforma si è staccata all’improvviso, fatto che potrebbe scatenare reazioni a catena, come un domino Le microplastiche nel corpo umano: dopo essere state rinvenute sul Monte Everest e nelle acque più profonde degli oceani, per la prima volta le microplastiche sono state rinvenute anche nel sangue e nei polmoni; non sappiamo ancora se siano state inalate o mangiate, né se ci si debba preoccupare e quali siano le conseguenze

Ecco quali sono le scoperte più sensazionali che vale la pena ricordare nel 2022: e la tua preferita qual è?