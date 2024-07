Quante volte ascoltiamo la nostra canzone preferita? Ha risposto la scienza!

Stampa

Quante volte a settimana ascolti la tua canzone preferita? E in un solo giorno? Se lo è chiesto anche un team di ricerca dell'Università del Michigan che ha scoperto come, in media, i 204 partecipanti avevano ripetuto l'ascolto più di 300 volte. E non è tutto.

L'86% di loro ha dichiarato di averla riprodotta almeno ogni giorno e il 43% arrivava anche a tre volte in una sola giornata.

Ma la canzone che vogliamo ascoltare e riascoltare non è semplicemente quella che ci piace di più. Deve risvegliare in noi emozioni diverse e magari anche in contrasto tra loro. Emozioni conosciute, eppure sempre nuove a ogni ascolto. Sarà poi un brano che ci ha colpito per la melodia, il testo, il ritmo e qualche parte musicale al suo interno.

Tra i partecipanti alla ricerca è emerso che tutti i generi potevano riscuotere successo, dal pop al rock, passando per il raggae o il jazz. Ma le canzoni che venivano ascoltate con maggior frequenza avevano una melodia un po' agrodolce. Romantica e malinconica allo stesso tempo. Emozioni contrastanti, appunto.

Ma come mai non ti stanchi di sentire e risentire sempre la stessa cosa? Perché il fatto che sappiamo già cosa ci aspetta e quali emozioni piacevoli potrebbe risvegliare in noi, il piacere viene amplificato. Conosciamo già, ad esempio, i passaggi che ci hanno colpito di più e li attendiamo prestandoci particolare attenzione. È come allenare il cervello e il resto del corpo ad avere una specifica reazione ogni volta che arriva il medesimo stimolo, in questo caso le note musicali e le parole della canzone.

Secondo la curva di Wundt, però, questo stimolo aumenta di gradimento a mano a mano che lo si ripete fino a raggiungere una sorta di picco. A quel punto, scende. Dopo un certo numero di ascolti consecutivi, potresti quindi accorgerti come la canzone sta diventando un po' indifferente. Non fa più il suo effetto e forse non ci presti più nemmeno così tanta attenzione. Magari è sufficiente un periodo di pausa, per ritrovare quelle sensazioni che provavi ai primi ascolti.

FONTI: Psychology of Music; Curiosity: From Psychology to Computation;