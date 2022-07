Quali sono le migliori città del mondo per andare in bicicletta?

Stampa

Andare in bicicletta è divertente, salutare e fa bene all'ambiente (si riducono le emissioni inquinanti), tuttavia non sempre è così facile mettersi in sella e muoversi in strade ingolfate di traffico e con poche piste ciclabili. Per fortuna però, in giro per il pianeta sempre più città si stanno attrezzando per incentivare sempre di più i propri abitanti a preferire la bici rispetto ad altri mezzi di trasporto. Ma quali sono allora le migliori città del mondo per andare in bicicletta? Per scoprirlo nel 2011 un'azienda di consulenza danese ha realizzato un sistema di calcolo molto particolare....

Cos'è il Copenhagenize Index?

Nel 2011 la Copenhagenize Design Co elaborato un sistema di calcolo chiamato Copenhagenize Index che, basandosi su alcuni parametri ben definiti, riesce a stabilire quali siano i posti maggiormente a misura di ciclista. I criteri presi in considerazione infatti sono:

Meteo: le condizioni meteorologiche sono importanti quando si tratta di uscire di casa in sella ad una bici. Ma non sono tutto...

le condizioni meteorologiche sono importanti quando si tratta di uscire di casa in sella ad una bici. Ma non sono tutto... Percentuale di utilizzo della bici: rapporto tra numero di abitanti e numero di persone che vanno in bicicletta

rapporto tra numero di abitanti e numero di persone che vanno in bicicletta Criminalità e sicurezza: numero di furti e incidenti occorsi a ciclisti.

numero di furti e incidenti occorsi a ciclisti. Infrastrutture: presenza di piste ciclabili, negozi di biciclette ecc...

presenza di piste ciclabili, negozi di biciclette ecc... Sharing: presenza (ed efficienza) di aziende che permettono di noleggiare bici.

presenza (ed efficienza) di aziende che permettono di noleggiare bici. Eventi: qui il punteggio dipenda dal numero di iniziative volte a incentivare l'utilizzo della bicicletta (es:giornate con divieti di circolazione di auto)

Purtroppo in questa speciale classifica le città italiane non vanno granché bene (la migliore è Milano, al 65esimo posto), ma in Europa il trend è decisamente positivo, con ben 9 città nella Top Ten.

Quali sono le migliori città del mondo per andare in bicicletta?

10 - Hannover (Germania)

Tempo accettabile, pochi incidenti e tante biciclette rendono questa città della Bassa Sassonia (che pur essendo "bassa" è al Nord del Paese) un ottimo posto dove mettersi in sella e pedalare per andare a scuola o al lavoro.

9 - Brema (Germania)

Grande città di commercianti, negli ultimi anni Brema è anche grande città di ciclisti.

8 - Berna (Svizzera)

Esempio di funzionalità ed efficienza, la capitale della Svizzera non vanta un numero particolarmente alto di abitanti dediti all'utilizzo frequente della bici, ma il grande piazzamento in classifica è giustificato da ottime infrastrutture e sicurezza per le strade.

7 - Hangzhou (Cina)

L'unica città extraeuropea presenta nelle Top Ten delle città migliori del mondo per andare in bicicletta, nonché quella con la popolazione maggiore (oltre 10 milioni di abitanti). La sua società di bike sharing (bici noleggiabili a tempo) è il fiore all'occhiello del servizio di trasporto pubblico.

6 - Malmö (Svezia)

Questa città svedese, luogo di nascita del campione Zlatan Ibrahimovic, non è proprio il luogo più tranquillo della terra, con periferie problematiche e grossi problemi sociali, tuttavia con le bici va davvero forte.

5 - Amsterdam (Olanda)

La bicicletta è uno dei simboli di Amsterdam: sembra quasi che chiunque si sposti su due ruote.

4 - Copenhagen (Danimarca)

A lungo è stata la città più bike-friendly del mondo. Ma a quanto pare c'è chi fa ancora meglio!

3 - Anversa o Antwerp (Belgio)

Pochissimi furti e tantissime piste ciclabili valgono ad Anversa il gradino più basso del podio.

2 - Munster (Germania)

Bici, bici ovunque a Munster, luogo in cui i mezzi a due ruote sono più usati dei bus per gli spostamenti quotidiani e dove con le piste ciclabili si può raggiungere praticamente ogni angolo della città.

1 - Utrecht (Olanda)

La città più "biciclettosa" del mondo è Utrecht, in Olanda. Qui la crescita delle biciclette si moltiplica di anno in anno e molte aziende pubbliche e private stanno investendo tantissimo nel settore per incentivare ancora di più l'uso del mezzo di trasporto più green che ci sia.