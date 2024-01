Poesie e filastrocche sulla Befana di Gianni Rodari

Stampa

Caterina Ferrari

In occasione della festa della Befana ecco cinque filastrocche di Gianni Rodari, dedicate a bambini e adulti che festeggiano ancora questa tradizione.

Alla Befana

Mi hanno detto, cara Befana,

che tu riempi la calza di lana,

che tutti i bimbi, se stanno buoni,

da te ricevono ricchi doni.

Io buono sono sempre stato

ma un dono mai me l’hai portato.

Anche quest’anno nel calendario

tu passi proprio in perfetto orario,

ma ho paura, poveretto,

che tu viaggi in treno diretto:

un treno che salta tante stazioni

dove ci sono bimbi buoni.

Io questa lettera ti ho mandato

per farti prendere l’accelerato!

O cara Befana, prendi un trenino

che fermi a casa d’ogni bambino,

che fermi alle case dei poveretti

con tanti doni e tanti confetti.

Voglio fare un regalo alla Befana

La Befana, cara vecchietta,

va all’antica, senza fretta.

Non prende mica l’aeroplano

per volare dal monte al piano,

si fida soltanto, la cara vecchina

della sua scopa di saggina: beh

è così che poi succede

che la Befana… non si vede!

Ha fatto tardi fra i nuvoloni,

e molti restano senza doni!

Io quasi, nel mio buon cuore,

vorrei regalarle un micromotore,

perché arrivi dappertutto

col tempo bello o col tempo brutto…

Un po’ di progresso e di velocità

per dare a tutti la felicità!

La Befana con il razzo

La Befana quest’anno è arrivata a bordo di un razzo,

con armadi zeppi di doni.

Davanti ad· ogni armadio, c’era un robot elettronico

con tutti gli indirizzi dei bambini.

Non solo dei buoni, ma di tutti: perché bambini cattivi

non ne esistono, e la Befana, finalmente, lo ha imparato.

La Befana spaziale

Su quel pianeta la Befana

viaggia a cavallo di un razzo

a diciassette stadi,

e in ogni stadio

c’è un bell’armadio

zeppo di doni

e un robot elettronico

con gli indirizzi dei bambini buoni.

Anzi con gli indirizzi

di tutti i bambini, perché

ormai s’è capito

che di proprio cattivi non ce n’è.