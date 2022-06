Stampa

Getty Images

È uno dei primi gesti che impariamo da bambini e anche il principino Louis (nella foto di copertina) sembra averlo già fatto suo, visto che lo ha ripetuto più e più volte nel corso delle celebrazioni per la sua regale bis-nonna, la Regina Elisabetta II, giunta al suo settantesimo anno di regno. Ma vi siete mai chiesti perché si dice marameo?

Cosa vuol dire marameo?

Questa espressione giocosa viene di solito pronunciata accompagnata da un gesto della mano, con il pollice che tocca il naso e le altre quattro dita distese a ventaglio per poi chiudersi rapidamente in un pugnetto. Il suono della parola sembra ricondurre al miagolio di un gatto, anche se il posizionamento delle dita ricorda più la cresta di un gallo.

L'origine non è ben chiara, anche se sicuramente risale a centinaia di anni fa, ma il significato è molto chiaro. "Fare marameo" infatti esprime una beffa, una bonaria presa in giro, anche se in alcune regioni d'Italia la parola assume anche il significato di "rubare" (fonte: Treccani)

Altri modi di dire curiosi