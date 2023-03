Papa Francesco, 15 curiosità che devi sapere

Stampa

Getty Images

Papa Francesco è noto per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico. Ha scritto una lettera enciclica intitolata Laudato si in cui esorta tutti i cristiani a prendersi cura del pianeta e delle sue creature.

Nella lettera Papa Francesco afferma che la scienza e la tecnologia sono importanti strumenti per affrontare la crisi ambientale e che la Chiesa cattolica deve essere un leader nella promozione di un'ecologia integrale che integri la cura della natura con la cura dei poveri e degli emarginati.

Ha anche convocato una conferenza sui cambiamenti climatici presso la Città del Vaticano e ha fatto appello alle nazioni del mondo affinché adottino politiche per proteggere il pianeta e le future generazioni.

Ecco 15 curiosità che potresti voler sapere su Papa Francesco