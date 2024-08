Olimpiadi: animali contro atleti, chi vince?

Stampa

Shutterstock genarato con AI

Le Olimpiadi sono una competizione che mette in gioco la forza, la velocità e l'agilità degli atleti e delle squadre, ma... gli esseri umani possono competere con il regno animale? In un confronto alla pari, chi vincerebbe la medaglia d'oro?

Pronti, partenza… Via alle Olimpiadi!

Iniziamo con l’atletica leggera, la gara dei 100 metri è, probabilmente, uno degli eventi più rilevanti delle dei Giochi Olimpici! L'uomo più veloce della storia è Usain Bolt. Il giamaicano ha stabilito il record mondiale dei 100 metri in 9,58 secondi nel 2009, con una velocità massima di circa 44,71 km/. Tuttavia, se Bolt gareggiasse contro un ghepardo (Acinonyx jubatus), rimarrebbe indietro!

I ghepardi possono raggiungere velocità fino a 98 km/h e coprire i 100 metri in circa 5,95 secondi, molto più veloci di Bolt. In realtà, c'è un animale ancora più veloce, ed è il falco pellegrino (Falco peregrinus), diffuso praticamente ovunque, può raggiungere una velocità in picchiata di 320 km/h, superando in velocità una macchina sportiva e distanziando persino il ghepardo.

Chi vince in acqua?

Michael Phelps è considerato uno dei più grandi nuotatori olimpici di tutti i tempi. Ha vinto ben 28 medaglie, di cui 23 d'oro, tra il 2004 e il 2016. Ha nuotato a una velocità di circa 8 km/h. Ma non è abbastanza, il delfino comune (Delphinus delphis) può nuotare a velocità fino a 60 km/h!

Salti d'alta quota

Gli atleti olimpici possono superare i due metri di altezza nel salto in alto con un solo balzo. Il record mondiale di salto in alto maschile appartiene al cubano Javier Sotomayor che, il 27 luglio 1993, a Salamanca, in Spagna, ha superato 2,45 metri. Tuttavia, nessun record di salto in alto, sia maschile sia femminile, può raggiungere il salto di un puma, o leone di montagna (Puma concolor). Grazie alle sue zampe posteriori muscolose e potenti, può saltare fino a 4,5 metri in altezza e coprire distanze orizzontali di 12-13 metri.

Sollevamento pesi

Alle ultime Olimpiadi di Tokyo è stato raggiunto il record femminile di 180 kg, mentre nella categoria maschile sono stati sollevati fino a 265 kg. Tuttavia, l'elefante africano (Loxodonta africana) può sollevare 6.000 kg, pari a circa il suo peso corporeo, e anche la sua proboscide può sollevare oltre 200 kg!

Ma, proprio come alle Olimpiadi, la forza non riguarda solo i pesi massimi

Nella categoria dei pesi leggeri, molte specie di formiche sono in grado di sollevare oggetti molto più pesanti del loro peso corporeo. Per esempio, una formica tessitrice asiatica (Oecophylla smaragdina) è stata osservata mentre sollevava un oggetto 100 volte più pesante del proprio peso corporeo...

Nemmeno i nostri più forti atleti olimpici possono eguagliare questo risultato.