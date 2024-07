Il rimbalzello: la scienza e i segreti dei campioni

Stampa

Getty Images

Alzi la mano chi non ha mai lanciato un sasso sull’acqua tentando di farlo arrivare, rimbalzo dopo rimbalzo, il più lontano possibile. «Vivo in montagna e, con tutti i laghi e i fiumi che ci sono, è stato il mio gioco preferito fin da piccolo» racconta Stefano Bonetta, campione italiano di rimbalzello, un passatempo – e ora anche uno sport – praticato in tutto il mondo.

Diversi e, a volte buffi, sono i nomi che lo identificano, come ducks and drakes (papere e draghi) in Inghilterra, stone skimming in Scozia, ricochet in Francia... Nella piccola isola di Easdale, in Scozia, si tiene addirittura il campionato mondiale di rimbalzello!

I segreti del rimbalzello

Il primo passo, ovviamente, è scegliere i sassi giusti. «Devono essere piatti e rotondi, né troppo grossi ma neanche troppo piccoli» ci racconta Stefano. «Al campionato mondiale in Scozia la misura è standard e viene presa con un calibro, in Italia no». I principianti pensano sempre che il sasso perfetto sia piatto, ma in realtà non è necessariamente così. Anzi. Secondo una ricerca condotta da Ryan Palmer dell’Università di Bristol e Frank Smith dell’University College di Londra, quello ideale deve avere la forma di una... patata.

Il sasso giusto per un rimbalzello da campioni, lo dice la scienza

Lo studio è stato condotto su oggetti come i sassi proprio per capire la fisica dietro a fenomeni comuni come l’atterraggio degli aerei sull’acqua o il “rimbalzo” delle meteore sull’atmosfera terrestre. Quindi è stato elaborato un modello matematico al computer che ha analizzato la dinamica dei corpi in movimento in un liquido tenendo conto di parametri come la massa, la forma e la curvatura. Il risultato è stato sorprendente. I sassi più tondi e pesanti hanno fatto un super rimbalzo, a volte addirittura migliore di quelli piatti. Come vedi la scienza aiuta sempre... anche per il rimbalzello!

Intervista realizzata a luglio 2023 e pubblicata su Focus Junior 236