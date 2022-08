I migliori rimedi naturali contro le zanzare

Stampa

Le zanzare sono il vero incubo della stagione estiva, capaci di rovinare anche la più bella serata all'aperto con le loro punture fastidiose e pruriginose. Come fare a liberarsene? Certo, in commercio ci sono molte creme e spray chimici, ma non sempre funzionano - molto dipende dal luogo in cui si trova e dalle siverse specie di insetti che vi abitano - e poi non fanno bene all'ambiente. Ecco allora alcuni dei migliori (ed efficaci) rimedi naturali contro le zanzare!

I 7 rimedi naturali contro le zanzare

La Natura può rilevarsi una preziosa alleata per allontanare (e non uccidere) questi insetti così golosi del nostro sangue. Esistono infatti molte piante aromatiche, oli e perfino alimenti in grado di infastidire le zanzare a sufficienza da tenersi bene alla larga da noi.

Citronella

Questo nome suona piuttosto famigliare perché esistono molti prodotti che vantano grandi proprietà anti-zanzare proprio perché ricavati da questa pianta. La citronella è infatti un'erba perenne tipica delle regioni tropicali che però è stata largamente introdotta anche nei nostri vivai. Il suo olio aromatico viene utilizzato per creare candele e profumi in grado di scacciare le zanzare.

Lavanda

Tenere in giardino o sul balcone una bella pianta di lavanda non solo riempirà di colore l'ambiente, ma garantirà una fragranza piacevole e, soprattutto, capace di tenere lontane le zanzare. Lo ha dimostrato anche uno studio nel 2002.

Caffè

Le zanzare odiano il caffè, ma ciò non significa che per liberarvi dei fastidiosi insetti dovrete offrire loro una bella tazza d'espresso! È infatti la polvere macinata dei chicchi di caffè a rappresentare uno tra i più efficaci rimedi naturali contro le zanzare: bruciate un po' di caffè in polvere o gli scarti della moka (chiedete il permesso ai genitori prima) e le succhia-sangue spariranno dalla circolazione!

Aglio

Le zanzare "ciucciano" il sangue come i vampiri e, come loro, non sopportano l'aglio. Piantare in un vaso o in giardino dell'aglio è quindi un'ottima idea per stare tranquilli nelle calde notti estive. Certo, anche alcuni umani non apprezzano particolarmente la fragranza "agliosa", tuttavia i germogli emanano un profumo molto meno intenso ma ugualmente efficace per il suo scopo di repellente.

Olio di Neem

Questo prodotto dal nome esotico è ricavato dai semi di una pianta indiana chiamata Azadirachta. Il suo odore ricorda vagamente quello dell'aglio e come lui funziona molto bene nella battaglia contro le zanzare: uno studio del 2015 condotto in Etiopia ha rilevato come cospargersi questo unguento sul corpo tenesse le specie locali di zanzare bene alla larga per oltre tre ore.

Basilico

Buono sulla pizza, buono nel pesto alla genovese e buono... per evitare punture! La "pianta del re" (questo il significato del suo nome derivante dl greco) contiene infatti un olio essenziale che può essere utilizzato per scacciare le zanzare.

Pipistrelli

Tranquilli, non occorre né mangiare (bleah!) né tantomeno mettersi ad addomesticare pipistrelli: basta solo dar loro un rifugio. Installare delle Bat-box sugli alberi, nei giardini e nei parchi è infatti uno dei migliori rimedi naturali contro le zanzare, in quanto i pipistrelli ne vanno ghiotti!