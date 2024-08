Gli Sturniolo Triplets, i tre gemelli star di YouTube che parlano alla loro generazione

Stampa

Getty Images

Sono tre, sono gemelli, e viaggiano verso i 7 milioni di followers su YouTube. Si chiamano Sturniolo Triplets e sono originari di Boston, anche se ora vivono a Los Angeles dove hanno trasformato una passione in un vero lavoro. Sui loro canali parlano un po' di tutto, principalmente degli argomenti che i loro stessi fan gli richiedono. Ma come molti loro coetanei sono attenti ai temi che riguardano la salute mentale e non è raro sentirli parlare di ansia sociale, di orientamento sessuale e coming out o delle difficoltà che incontrano nel loro ruolo di creators. Ma per chi non sapesse chi sono questi tre ragazzi, proviamo a conoscerli meglio.

Come sono diventati famosi gli Sturniolo Triplets

I tre gemelli Sturniolo si chiamano Christian, Matthew e Nicolas (Chris, Matt e Nick) e sono diventati famosi pubblicando video su YouTube della durata di circa 20 o 30 minuti ciascuno. La maggior parte di questi sono girati a bordo di un minivan fermo in un parcheggio, mentre sgranocchiano qualche snack. L'atmosfera che si crea è quella di un aperitivo o un pomeriggio tra amici. E in questo clima rilassato si può chiacchierare un po' di tutto, dall'intervento per rimuovere il dente del giudizio all'ansia di dover sempre trovare nuovi contenuti per un video, dal perché il picchio effettivamente picchietti alla storia di come Nick ha fatto coming out.

Il primo video degli Sturniolo Triplets

Il primo video in assoluto arrivò per caso, in una sera di ottobre del 2020, giusto qualche settimana prima di Halloween. Era una serata noiosa all'interno di un anno difficile: da marzo non incontravano più i compagni di scuola in presenza e, come per quasi tutti i loro coetanei, questa situazione stava avendo un impatto decisamente negativo sulla loro salute mentale.

Nel frattempo, stava trascorrendo il loro ultimo anno di superiori (che negli Stati Uniti durano quattro anni) e la domanda "cosa vuoi fare dopo?" diventava sempre più pressante. Anche perché una risposta chiara non l'avevano. L'unica cosa che sapevano era che erano in tre, e questo era un bello scudo contro la solitudine e l'isolamento dei mesi della pandemia, e che erano molto bravi a farsi ridere a vicenda. Così, quella sera, per vincere la noia, Nick ha attaccato il telefono al selfie stick e ha iniziato a registrare: «Ciao a tutti stiamo per andare da McDonald's, ma prima ci fermeremo da Dollar Tree a comprare i loro costumi». E così è iniziato tutto.

Com'è cambiata la loro vita

Dopo il primo video, i loro fan hanno iniziato rapidamente ad aumentare. I ragazzi infatti erano già piuttosto popolari a scuola, dove non era possibile non notare "i tre gemelli", come hanno raccontato i loro ex insegnanti e compagni di classe al Boston Magazine. Ma il vero punto di svolta è arrivato grazie all'incontro con la loro attuale manager Laura Filipowicz che li ha aiutati a far crescere il proprio canale. Sono passati così dai 25.000 iscritti di giugno 2021 ai primi 100.000 di gennaio 2022.

Da Boston si sono trasferiti in California dove era più facile avere contatti con altre star di YouTube della loro età e con i volti più noti dello star system americano. A Los Angeles infatti si trova anche Hollywood.

Oltre a YouTube,dove pubblicano ogni mercoledì e venerdì, gli Sturniolo Triplets hanno anche una pagina Instagram e un account Tik Tok, che insieme contano più di 11 milioni di followers. Hanno un podcast che si intitola "Cut the Cameras" (Spegni la telecamera) e hanno già fatto due tour negli Stati Uniti per incontrare dal vivo i loro fan.

Quanti anni hanno gli Sturniolo Triplets

Gli Sturniolo Triplets sono nati il 1° agosto del 2003, quindi oggi hanno 21 anni. Un'età che in America è particolarmente significativa perché si può iniziare ad acquistare alcolici e si viene considerati adulti a tutti gli effetti (anche se nella maggior parte degli Stati, si diventa maggiorenni a 18 anni).

Il primo a nascere è stato Nick mentre l'ultimo è stato Chris, a distanza di circa quattro minuti. Come potrai immaginare, fisicamente si assomigliano molto mentre, stando a quanto dice chi li conosce bene, a livello caratteriale ciascuno ha le proprie caratteristiche: c'è chi appare più sicuro di sé, chi più leggero e spensierato e chi più timido.

Gli Sturniolo Triplets sono italiani?

I tre gemelli Sturniolo sono nati negli Stati Uniti, ma hanno origini italiane, che spesso richiamano anche nei loro video. In una chiacchierata con il padre, ad esempio, si scopre che Nicolas si scrive senza la lettera h, come vorrebbe la versione inglese del nome, proprio per renderlo più italiano e che il secondo nome del ragazzo è Antonio. Il secondo nome di Matt è invece Bernard, come il nonno paterno Bernardo.

Di cosa parlano gli Sturniolo Triplets

Come dicevamo prima, questi ragazzi parlano un po' di tutto e spesso chiedono direttamente ai followers su quale argomento vorrebbero un video. Il filo conduttore è il rapporto tra i tre che assomiglia molto a quello che ciascuno di noi avrebbe voluto avere con i propri fratelli o sorelle.

Un legame che emerge soprattutto quando affrontano temi più seri come l'ansia sociale: in un'intervista ad esempio hanno raccontato di non sapere bene cosa si provi a sentirsi da soli in un gruppo di persone, perché di fatto loro sono quasi sempre in tre. E a chi gli chiede cosa significhi crescere con altri due gemelli, non sanno bene che rispondere, semplicemente perché non hanno mai vissuto una situazione diversa.

Uno dei video più intimi è sicuramente il racconto del coming out di Nick, di come ha preso consapevolezza di essere gay e di come ha scelto di dirlo alle persone che più gli erano vicino.

I commenti sotto a questo contenuto rendono forse bene l'idea del perché i tre gemelli siano così seguiti: parlano alla loro generazione, condividendo gli stessi interessi, le stesse paure, le stesse emozioni. «Sono di due anni più grande di loro ma non mi interessa, questo video è una delle cose che più mi dà sostegno e coraggio. Non sono ancora pronto, ma grazie», scrive una persona. «Adoro il modo in cui Matt e Chris si guardano sorridendo quando Nick dice qualcosa di importante. È una dimostrazione di quanto si rispettino e si supportino a vicenda», commenta un altro utente.

E in effetti è questo il messaggio che emerge un po' da tutti i loro video, il loro profondo legame e il rispetto che mostrano sempre, di qualsiasi argomento stiano parlando.