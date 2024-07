Dove si trovano i 15 relitti più famosi della storia

Stampa

Sotto le onde si nascondono relitti di barche, navi e sottomarini; alcuni famosi, altri sconosciuti e misteriosi. Di alcuni sappiamo la posizione, di altri conosciamo la zona ma non sono ancora stati trovati. C’è l’affascinante Titanic, negli abissi dell’Atlantico, o le portaerei affondate nel Pacifico. Nello Stretto di Malacca si annida la Flor de la mar, con il suo tesoro incredibile, mentre ai Caraibi riposa la Santa Maria, la caravella di Cristoforo Colombo. Per vedere alcuni di questi relitti servono attrezzature miliardarie, per altri basta un sommergibile da turismo o una muta da sub. Altri ancora sono visibili in superficie! Scopriamo i 15 relitti più famosi del mondo:

U-352, un sommergibile tedesco Outer Banks, nel 1942, North Carolina (Usa)

Non è il solo sommergibile tedesco Outer Banks che è stato perduto negli abissi dell'Oceano. Proprio queste zone durante la Seconda guerra mondiale furono teatro di quella che venne chiamata la "Battaglia dell'Atlantico", dove la flotta di sommergibili e imbarcazioni tedesche, chiamata U-bootwaffe, affondò quasi 100 imbarcazioni americane tra il dicembre del 1941 e il febbraio del 1942. Solo quando i britannici riuscirono a decifrare il famoso codice Enigma, gli U-boot furono messi fuori gioco. Nel maggio del 1943 vennero distrutti dagli alleati 41 sottomarini e tra quelli vi fu anche l'U-352 che ora si può vedere quasi intatto sui fondali al largo della Carolina del Nord.

Santa Maria, la caravella spagnola, nel 1492, lungo le coste di Haiti

La Santa Maria è una delle tre caravelle, assieme alla Niña e alla Pinta, con cui Cristoforo Colombo arrivò in America nel 1492. Colombo si trovava in Spagna già da 7 anni quando il Re Ferdinando e la Regina Isabella acconsentirono al viaggio che, nelle intenzioni del celebre navigatore italiano, avrebbe dovuto condurlo fino alle Indie per la via opposta a quella seguita di norma. In realtà, il 12 ottobre di quell'anno gli uomini dell'equipaggio sbarcarono su un'isola delle Bahamas, che ribattezzò San Salvador. Decisero poi di proseguire la perlustrazione delle coste ma la Santa Maria si incagliò in una barriera corallina e affondò. Pensa, era il giorno di Natale. Oggi il relitto si trova sui fondali nei pressi di Haiti, poco più a sud di San Salvador.

Cristobal Colon, una nave da crociera, nel 1936, North Rock (Bermuda)

La nave da crociera Cristobal Colon era stata costruita nel 1923 e faceva parte della Transatlantic Spanish Line. Veniva utilizzata per viaggiare tra New York e l'America Centrale, ma il 25 ottobre del 1936 stava facendo ritorno da Cardiff, nel Galles, a Vera Cruz, nel Messico, quando andò a sbattere contro una torre di comunicazione e affondò. Il relitto di una delle navi più lussuose che siano esistite si trova oggi nei fondali al largo delle Bermuda.

Cinco Chagas, una caracca portoghese. nel 1594, Arcipelago delle Azzorre (Portogallo)

La Cinque Chagas era una caracca, cioè un'imbarcazione simile a una caravella, che salpò da Goa, in India, per fare ritorno in Portogallo con un vero tesoro a bordo: una ventina di scrigni pieni di diamanti, rubini e altre pietre preziose. Oltre, purtroppo, a schiavi. Riuscì quasi ad arrivare a Lisbona, ma prima di raggiungere un porto sicuro, fu attaccata dalle navi corsare britanniche. Attenzione, non stiamo parlando di pirati: i corsari erano persone al servizio della Corona britannica, assoldate proprio per attaccare le navi di Paesi nemici. La Cinco Chagas alla fine affondò dopo aver preso fuoco, portando con sé negli abissi tutto il suo tesoro, ancora oggi sommerso.

Oued Tiflet un mercantile francese e nave da guerra, nel 1943, Loano (Liguria)

La Oued Tiflet era inizialmente una nave da guerra tedesca, impiegata durante la Prima guerra mondiale. Ebbe varie vicissitudini e alla fine del conflitto fu ceduta al Ministero dei Trasporti della Francia che la utilizzò per scopi commerciali. Nel 1942, però, durante la Seconda guerra mondiale, la Germania riuscì a riappropriarsene a utilizzarla di nuovo come imbarcazione militare. L'anno successivo fu affondata dalla marina britannica in acque italiane. L'esplosione del siluro che il sommergibile inglese gli scagliò contro unita all'impatto con il fondale hanno fatto sì che il relitto si trovi ora spezzato in due al largo di Loano, in Liguria.

Lombardo, un piroscafo italiano, nel 1864, Isole Tremiti (Puglia)

Il Piroscafo Lombardo è una nave mitica, perché assieme alla Piemonte trasportò Garibaldi e i Mille da Quarto fino a Marsala, in Sicilia, durante la celebre Spedizione. Caddero entrambe sotto i colpi dei cannoni spagnoli e affondarono proprio al largo delle coste siciliane. Ma la storia del Lombardo non finì quel giorno. Qualche mese dopo infatti il relitto, ancora non del tutto divorato dalle acque, fu recuperato da un certo Napoleone Santocanale e l'Arsenale di Palermo si occupò di ristrutturarlo. Nel 1861 riprese i viaggi e si occupò di trasferire truppe, ma anche consegnare detenuti e così via. Affondò nel 1864 quando, mentre doveva trasportare alcuni detenuti alle isole Tremiti, si imbatté in una secca. Il suo relitto si trova ancora lì.

Flor de la mar, una caracca portoghese nel 1511, Stretto di Malacca (tra Malesia e Indonesia)

È uno dei naufragi più famosi della storia. Anche la Flor do Mar pare trasportasse tesori inestimabili, come metalli rari e pietre preziose, e mai più recuperati. La nave non recapitò mai i suoi doni al re Manuel I e alla regina Dona Maria del Portogallo, ma affondò nello stretto di Malacca quando fu sorpresa da una violenta tempesta. In tantissimi hanno tentato spedizioni per recuperare l'incredibile carico, ma al momento nessuno è ancora riuscito a raggiungere il relitto.

Akagi, Portaerei giapponese, nel 1942, Papahãnaumokuãkea, atollo di Midway (Usa)

L'Akagi è stata una portaerei della marina giapponese durante la Seconda guerra mondiale. Si chiamava proprio come un famoso vulcano del Giappone e poteva trasportare fino a 61 aerei militari di diverso tipo. Fu tra le navi che condussero i velivoli responsabili dell'attacco alla base americana di Pearl Harbour che portò all'entrata in guerra degli Stati Uniti. Nel giugno del 1942 fu impiegata in una battaglia vicino all'atollo di Midway, uno scontro decisivo per il controllo del Pacifico e per le sorti del conflitto. Vinsero gli americani che affondarono diverse imbarcazioni giapponesi, tra cui, appunto, l'Akagi. Il relitto fu poi ritrovano nel 2019, ma giace ancora sui fondali dell'Oceano.

Thistlegorm, un mercantile britannico, nel 1941, Mar Rosso

Il Thistlegorm è uno dei relitti più visitati del Mar Rosso. Era una nave mercantile britannica varata nel 1940 che serviva principalmente per il trasporto di materiale bellico durante la Seconda guerra mondiale. Nell'ottobre del 1941 fu colpita da un gruppo di bombardieri tedeschi in un attacco che provocò la morte di diversi membri dell'equipaggio e fece andare a fuoco l'intera nave. Affondò nel Golfo di Suez, mentre si stava dirigendo verso Alessandria d'Egitto.

Mercantile greco del 500 a.C., un trireme, Mar Nero (Bulgaria)

È il relitto più antico del mondo, almeno tra quelli ritrovati fino ad ora. Della sua storia non si conosce molto. Si pensa che fosse una nave mercantile greca che riuscì a rimanere quasi intatta nonostante l'affondamento e gli oltre 2500 anni che ha trascorso sui fondali del Mar Nero. Dalle osservazioni, risulta che fosse lunga circa 23 metri e che stesse trasportando alcuni vasi in ceramica, alcuni raffiguranti le avventure di Odisseo, Ulisse.

Navi da guerra inglesi e tedesche, Navi di vario tipo, 1919, Scapa Flow (Scozia)

Questa è una storia molto particolare, perché è quella di un autoaffondamento ad opera della flotta tedesca ormai in mano agli alleati, alla fine della Prima guerra mondiale. Il conflitto era terminato già da diversi mesi, ma mancava ancora il trattato di Versailles con cui la Germania doveva accettare una serie di pesanti imposizioni da parte degli Alleati, il fronte vincitore. Parte della flotta navale tedesca fu ancorata nella base militare di Scapa Flow in attesa di decidere a chi sarebbe stata destinata. In totale vi erano 74 imbarcazioni, affidate al comandante Ludwig von Reuter e sotto la sorveglianza degli alleati.

Quando giunse la notizia dei termini del trattato di Versailles, von Reuter iniziò a temere che le navi sarebbero finite per ingrossare le flotte delle potenze alleate. Così, dopo averlo pianificato in gran segreto, il 21 giugno diete a tutti gli equipaggi il segnale di autoaffondamento. Le navi britanniche, avvertite della ribellione in corso, fecero ritorno il più rapidamente possibile ma quando giunsero sul posto era ormai tardi per evitare che la flotta tedesca finisse sott'acqua. Oggi, alcune imbarcazioni sono state recuperate, ma diversi relitti sono ancora sui fondali.

RMS Titanic, Transatlantico inglese, 1912, Oceano Atlantico Titanic, il celebre transatlantico costruito dalla compagnia White Star, che voleva realizzare tre navi come non si erano mai viste prima. Una di queste, lungo più di 268 metri e alto circa 53, forse la più grande imbarcazione in movimento mai costruita. Era veloce, molto elegante e, all'apparenza, molto sicuro. Una fortezza inaffondabile, secondo le cronache dell'epoca. Salpò da Southampton il 10 aprile del 1912 diretto verso New York, con l'idea di un viaggio inaugurale in grande stile e a lungo pubblicizzato. A bordo viaggiavano più di 2.400 persone e il viaggio fu un'esperienza impeccabile, fino al tragico incidente. È forse impossibile non aver mai sentito parlare del, ilcostruito dalla compagnia White Star, che voleva realizzare tre navi come non si erano mai viste prima. Una di queste, il Titanic appunto , erae alto circa 53, forse la più grande imbarcazione in movimento mai costruita. Era veloce, molto elegante e, all'apparenza, molto sicuro. Una, secondo le cronache dell'epoca. Salpò da Southampton il 10 aprile del 1912 diretto verso New York, con l'idea diin grande stile e a lungo pubblicizzato. A bordo viaggiavano più di 2.400 persone e il viaggio fu un'esperienza impeccabile, fino al tragico incidente.

Nella notte del 14 aprile, lo scontro con un iceberg fece affondare il gigantesco transatlantico, trascinando con sé centinaia di persone che non erano riuscite a salire su una scialuppa di salvataggio. Non solo infatti le lance erano troppo poche in confronto alle persone a bordo, ma le operazioni di evacuazione della nave iniziarono con molto ritardo: nessuno all'inizio si rese conto della tragedia che stava per arrivare e quasi tutti gli ospiti continuavano a chiacchierare, ballare o svolgere le proprie attività incuranti di quello che stava accadendo al Titanic.

Redoutable, una nave da battaglia francese, nel 1805, Trafalgar (posizione sconosciuta)

Redoutable era una nave da guerra della marina francese dotata di ben 74 cannoni. Fu al servizio dell'esercito rivoluzionario francese e poi 1805 prese parte alla storica battaglia di Trafalgar (la largo della Spagna) che vide l'esercito francese alleato di quello spagnolo, contro i britannici capitanati dall'ammiraglio Horatio Nelson. Vinse l'esercito britannico, riportando uno dei successi più importanti della guerra, ma la Redoutable duellò con la HMS Victory di Nelson e proprio da questa nave partì il colpo che uccise l'ammiraglio. L'imbarcazione affondò mentre era di ritorno dalla battaglia, a causa di una violenta tempesta. Laera una nave da guerra della marina francese dotata di ben 74 cannoni. Fu al servizio dell'esercito rivoluzionario francese e poi di quello napoleonico . Nelprese parte alla(la largo della Spagna) che vide l'esercito francese alleato di quello spagnolo, contro i britannici capitanati dall'ammiraglio. Vinse l'esercito britannico, riportando uno dei successi più importanti della guerra, madi Nelson e proprio da questa nave partì il colpo che uccise l'ammiraglio. L'imbarcazione affondò mentre era di ritorno dalla battaglia, a causa di una violenta tempesta.

Kent, un mercantile cipriota, nel 1978, San Vito Lo Capo (Sicilia)

Uno dei relitti più recenti è quello del mercantile cipriota Kent che si trova ora all'interno del golfo della Tonnara nel sito archeologico subacqueo di San Vito Lo Capo. Era lungo circa 55 metri ed è affondato in una notte di luglio del 1978. Era partito da Siracusa verso la Nigeria e trasportava diversi materiali come polietilene, rame, olio lubrificante, motori per i trattori e persino centinaia di copie del Corano, il libro sacro dell'Islam. Una notte però scoppiò un incendio in sala macchine a la nave dovette essere abbandonata in fretta e furia dall'equipaggio, prima che due rimorchiatori la trascinarono al largo per lasciarla colare a picco senza provocare danni ad altre strutture.

Gulten Islamoglu, un peschereccio turco, nel 1994, Torre Canne (Puglia)

Il peschereccio turco Gulten Islamoglu è affondato in soli 20 minuti nel luglio del 1994 a causa di una tempesta, ma ancora oggi si trova in buono stato di conservazione sui fondali pugliesi, a 39 metri di profondità. È particolarmente celebre tra chi ama visitare i relitti sottomarini per essere diventato la casa di numerose specie di pesci e di altre creature marine, comprese le ostriche.