Da dove arriva la zucca: le origini dell’ortaggio protagonista dell’autunno

La zucca è uno degli ortaggi più consumati in questa stagione. D'altronde piace (quasi) a tutti e ci ricorda l'imminente festa di Halloween e i diversi personaggi legati a questa, come Jack 'O Lantern e lo spaventapasseri del Mago di Oz. Come forse saprai, appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, come i cetrioli, le angurie e le zucchine e ne esistono di diverse varietà, dalla buccia verde, grigia o arancione.

Tra le più diffuse troviamo la zucca piena di Napoli, la berrettina, la zucca delica e la mantovana. Come decorazione autunnale in vista della festa degli spiriti, però, è meglio utilizzare la varietà americana, che è anche quella che si vede spesso nei film a tema. Ma da dove arriva la zucca? In realtà la risposta non è univoca: questo ortaggio non ha avuto origine in un unico luogo, ma in diversi in base proprio alla varietà.

Chi ha portato la zucca in Italia

I primi a introdurre la zucca in Italia furono addirittura i Fenici, che iniziarono a coltivare la pianta della varietà legenaria, dalla tipica forma stretta e allungata, originaria probabilmente dell'India. Questo ortaggio infatti era già ampiamente conosciuto dagli antichi Egizi e dai Greci e ben presto anche i Romani ne riconobbero le svariate qualità. Pensa che Plinio il Vecchio la descriveva come il "refrigerio della vita umana, balsamo dei guai", perché si credeva che agisse positivamente sull'umore e sul benessere del corpo più in generale.

Se però pensiamo alla zucca che mangiamo oggi e che si trova più comunemente sulle nostre tavole, dobbiamo allora ringraziare Cristoforo Colombo che ne importò alcune varietà dall'America, assieme, tra l'altro, alle zucchine. Inizialmente veniva considerato un cibo più adatto alle classi povere e infatti, se ci pensi, molte ricette della tradizione popolare hanno la zucca tra gli ingredienti. Con il passare del tempo, però, anche le classi più abbienti impararono a cucinare questo ortaggio prelibato e a esaltarne il sapore con i giusti condimenti.

Dove si coltiva la zucca in Italia

La zucca è una coltivazione che richiede spazio, perché la pianta non cresce in altezza quanto in larghezza. Ha bisogno di molto sole per crescere al meglio e predilige un clima mite. Per questo motivo, in Italia viene coltivata soprattutto nell'area della bassa pianura lombarda, del Delta del Po, del Polesine, in Emilia-Romagna e in Campania.

La zucca è una verdura o un frutto?

In questo articolo, chiamiamo la zucca "ortaggio " nel senso di prodotto dell'orto, dove infatti si può coltivare. Ma se volessimo essere precisi, dovremmo dire che la zucca è un frutto perché è quella parte commestibile che ci regala una pianta e perché al suo interno contiene i semi. Lo stesso discorso vale, ad esempio, per i pomodori mentre l'insalata è una verdura perché si consuma tutta la pianta e non contiene semi.

Sia la zucca che il pomodoro però vengono comunemente considerati delle verdure, perché si utilizzano come contorno o condimento e non a fine pasto e perché le loro proprietà nutritive sono più affini a questo secondo gruppo. Quindi continua pure a mangiarla come facevi prima, senza problemi!

Perché la zucca è il simbolo di Halloween?

La zucca è indubbiamente uno dei simboli più importanti della festa di Halloween, la notte durante la quale, secondo le credenze celtiche, il confine tra il mondo dei morti e quello dei vivi si assottigliava e le persone morte potevano quindi tornare a farci visita. Ma cosa c'entra questo ortaggio?

Come probabilmente saprai, un altro celebre personaggio legato ad Halloween è Jack 'O Lantern, protagonista di una leggenda di origine irlandese. Secondo il racconto popolare, Stringy Jack era un fabbro con il vizietto di bere alcolici molto spesso. Al punto dall'aver accumulato così tanti debiti, che decise di vendere l'anima al diavolo per ripagarlo.

Dopo diverse vicissitudini, Jack convinse il diavolo a lasciarlo in pace per dieci anni ma l'anno successivo morì. Venne subito rifiutato dal paradiso e, a quel punto, anche dall'inferno. Il diavolo lo cacciò lanciandogli contro un tizzone ardente. Jack decise di incastarlo dentro a una rapa per farsi luce mentre vagava per il mondo dei morti rifiutato da tutti.

Una rapa però è troppo piccola per essere intagliata a dovere e usata come decorazione. Così, con il tempo, la lanterna di Jack fu associata a una zucca. E così viene rappresentata ancora oggi.

Tre curiosità sulla zucca

La storia della zucca ha origini davvero antiche, come abbiamo visto, e non deve quindi stupirci sapere che ci esistono anche diverse curiosità legate a lei. Vediamone tre:

Sei proprio una zucca vuota

Sai perché si dice "zucca vuota"? Perché a un certo punto la zucca divenne un ortaggio quasi mistico. Si resero conto infatti che la pianta cresceva molto in fretta e produceva frutti dalle grandi dimensioni. Nella cultura cristiana popolare divenne allora un simbolo della resurrezione e della potenza divina. Si iniziò però a consumare sempre meno la polpa e a mangiare solo i semi, associando così la zucca all'etichetta di frutto vuoto, che non offriva molto a chi se ne nutriva.

Il termine zucca tra l'altro deriva proprio dal latino cocutia, ovvero testa. Tra l'altro in alcune zone d'Italia ci si riferisce alla testa come alla cucuzza, almeno nei dialetti.

Un ottimo contenitore

All'epoca dei romani, la zucca non veniva coltivata solo per essere mangiata. La forma della legenaria, infatti, la rendeva adatta a diventare un perfetto contenitore per il sale o i cereali, ma anche una ciottola o un bicchiere.

Si conserva a lungo

La zucca viene raccolta quando è già matura, di solito attorno ad Agosto. Si conserva però addirittura per sei mesi, se mantenuta alla giusta temperatura. Ecco perché rimane disponibile per tutto l'inverno.

