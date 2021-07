Campioni Azzurri: record e curiosità sulla Nazionale Italiana di calcio

Stampa

It's coming Home. No, It's coming Rome! Già, perché in barba alla baldanza degli inglesi che fino all'ultimo erano convinti di sollevare il trofeo di fronte al proprio pubblico, dalle 23.54 dell'11 luglio l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, un'impresa che a inizio torneo sembrava impensabile ma che è diventata realtà grazie ad un gruppo di ragazzi straordinari. Per omaggiare l'impresa dei nostri Azzurri, ripercorriamo dunque numeri, record e curiosità sulla Nazionale Italiana di Calcio, una delle squadre più amate e titolate al mondo!

CURIOSITÀ SULLA NAZIONALE