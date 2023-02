10 paure più assurde del mondo, altro che fantasmi!

Stampa

Paure assurde e insolite. Abbiamo sentito di quelle più comuni e più diffuse come la paura dei ragni (aracnofobia) e dei fantasmi (phasmofobia), dei clown (coulrofobia) e del buio (nictofobia). Ma ce ne sono alcune così strane di cui, forse, non ne hai mai sentito parlare.

Paure assurde che hanno nomi “strani”

1. Ailurofobia

Imperatori, dittatori, capi di Stato... uomini forti e importanti che invece nascondevano paure inconfessabili. Secondo te, che cosa avevano in comune Alessandro Magno, Napoleone Bonaparte, Giulio Cesare e Luigi XIV? Erano terrorizzati dai gatti (ailurofobia).

2. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia

Se hai paura di dire parole lunghe e complesse perché pensi che pronunciarle scorrettamente ti metta in ridicolo, allora soffri di hipopotomonstrosesquipedaliofobia, una parola lunghissima composta da “hipopoto” (grande), “mostro” (mostruoso), “sesquipedali” (espressione mutuata dal latino per indicare “parola grande”) e “phobos” (paura).

3. Bananofobia

No, non è uno scherzo: esiste la bananofobia, ovvero la paura delle banane.

4. Rupofobia

Il celebre primo ministro britannico Winston Churchill soffriva di rupofobia (era ossessionato dalla sporcizia): così trascorreva ogni giorno molte ore nella vasca da bagno.

5. Omfalofobia

Paura dell’ombelico. Chi soffre di questa fobia non riesce né a guardare né a toccare questa parte del corpo. Non solo l’ombelico degli altri, anche il proprio. A volte, molto raramente, la paura può essere talmente grande che qualcuno pensa che le proprie interiora possano fuoriuscire dall’ombelico.

6. Tripofobia

Ovvero la paura dei buchi o degli oggetti o immagini che comprendono queste forme geometriche ripetute. Chi ne è affetto prova repulsione verso gli oggetti bucati, dal formaggio alle celle dell’alveare.

7. Butirofobia

Forse è tra le paure più assurde, cioè la paura del burro. Può essere un disgusto o la paura assoluta di mangiare burro. Il butirofobo non sopporta la vista del burro e fa di tutto per allontanarsene.

8. Anatidaephobia

Hai paura di essere osservato da un'anatra o da un’oca? Allora sei affetto da anatidaephobia. Ma davvero esiste questo tipo di fobia? In realtà no, non è un termine scientifico ufficiale, ma si tratta di una paura creata da un fumettista con scopo ironico. Però, dopo la sua invenzione si è parlato di qualche episodio reale legato alla paura verso questi animali. Ad esempio, esistono degli episodi di “geese attack” in cui stormi di oche attaccano dei malcapitati umani che si trovano nei pressi di qualche parco.

9. Xantofobia

Ti sembrerà impossibile, ma esistono persone che covano un vero e proprio terrore per il colore giallo. Quando gli xantofobici vedono un qualunque oggetto colorato di giallo, compreso il sole, iniziano ad avvertire un senso di ansia e malessere, arrivando a sperimentare veri e propri attacchi di panico.

10. Pogonofobia

Un pogonofobo è una persona che ha paura della barba e, più in generale, dei peli del corpo.