10 momenti indimenticabili della storia delle Olimpiadi

Stampa

Getty Images

Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024, l'evento sportivo più atteso da ogni atleta e dal pubblico che ama almeno una delle 45 discipline per cui si gareggia. Mentre aspettiamo la cerimonia d'apertura, che si preannuncia spettacolare, proviamo a ripercorrere insieme i 10 momenti più indimenticabili della storia dei Giochi moderni:

1.1896: le prime Olimpiadi moderne

Nel 1896 si tennero ad Atene le prime Olimpiadi moderne della storia, dopo che l'ultima edizione dei Giochi antichi si disputò nel lontanissimo 776 a.C. Ma proprio in memoria della grandezza di quelle competizioni e del loro significato per il mondo antico, si decise di organizzarli in Grecia, la patria della manifestazione sportiva più importante di tutte. Pensa che non esistevano le medaglie d'oro: i vincitori ricevevano una medaglia d'argento e un ramo d'ulivo.

2. 1900: finalmente anche le donne partecipano

L'edizione del 1900 si tenne a Parigi e fece la storia perché per la prima volta anche le donne potevano partecipare. Pensa che nell'Antica Grecia, non solo non erano ammesse atlete in gara, ma nemmeno il pubblico femminile sugli spalti! Si rischiava addirittura la pena di morte. E purtroppo questo divieto fu ripetuto anche per le prime edizioni dei Giochi moderni, fino appunto alle Olimpiadi del 1900. La prima medagliata olimpica della storia è quindi Charlotte Cooper, che vinse il torneo femminile di tennis in singolo.

3. 1936: un atleta di colore trionfò nella Germania nazista

Il 1936 fu sicuramente un anno particolare, in cui i Giochi olimpici vennero organizzati in Germania. In quegli anni purtroppo alla guida del Paese c'era Adolf Hitler, i cui valori non potevano essere più lontani dal messaggio olimpico. La sorte volle forse dargli una lezione: a trionfare nelle gare di corsa fu Jesse Owens, un americano di colore, che vinse i 100 e i 200 metri, oltre alla staffetta 4x100 metri. Non solo, strappò l'oro anche nel salto in lungo. Fu così premiato proprio davanti al führer, una beffa ai suoi discorsi razzisti.

4.1960: nacquero le Paralimpiadi

Alle Olimpiadi di Roma del 1960 avvenne un altro importante passo verso giochi più inclusivi. Il 18 settembre, una settimana dopo la chiusura dei Giochi, si tenne la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi, a cui potevano partecipare atleti con disabilità. Finalmente non esistevano più atleti di serie A e atleti di serie B, ma tutti potevano ambire allo stesso sogno: vincere un oro olimpico. Quell'anno arrivarono a Roma 400 atleti paralimpici da 23 Paesi diversi.

5. 1968: nacque lo stile Fosbury per il salto in alto

Come forse avrai visto, oggi gli atleti del salto in alto prendono la ricorsa e poi fanno una specie di giravolta mentre si staccano da terra. L'asticella infatti viene superata mentre si trovano a pancia in su. Non è sempre stato così, per tantissimi anni il salto veniva fatto in avanti, cercando di superare l'asticella prima con una gamba e poi con tutto il corpo. Ai Giochi di Città del Messico del 1968, però, il saltatore statunitense Dick Fosbury stupì tutti con un modo nuovo di oltrepassare l'ostacolo, che garantiva un'elevazione molto più alta: fu chiamata "tecnica Fosbury" in suo onore e ancora oggi viene utilizzata.

6. 1976: Nadia Comaneci esegue l'esercizio perfetto

Nadia Comaneci fu una delle ginnaste più importanti di tutti i tempi. Alle Olimpiadi di Montreal del 1976 eseguì una coreografia così impeccabile alle parallele che divenne la prima nella storia a ottenere il punteggio massimo: 10. Per farti capire la portata di questo evento, pensa che il tabellone elettronico non poteva segnare il 10, perché arrivava solo a 9,9. Si riteneva infatti che nessun atleta avrebbe potuto mettere a segno un esercizio senza neanche il minimo errore. Ci riuscì invece la ginnasta rumena, che all'epoca aveva 14 anni, e sul tabellone fu mostrato 1,00. Oggi l'età minima per partecipare ai Giochi è stata alzata a 16 anni.

7. 1996: vincere l'oro con una caviglia infortunata

Ai Giochi di Atlanta del 1996, la ginnasta Kerri Strug si fece seriamente male a una caviglia mentre stava partecipando alla gara a squadre. Se si fosse ritirata, il suo gruppo e gli Stati Uniti non avrebbero potuto vincere l'oro. Decise allora di stringere i denti e saltare ancora, atterrando perfettamente sui piedi per prendere un punteggio alto e salire sul primo gradino del podio con tutta la squadra.

8. 2008: nessuno corre come Usain Bolt

Le Olimpiadi di Pechino del 2008 hanno un solo campione di atletica: Usain Bolt. L'atleta giamaicano si dimostra il più grande velocista di tutti i tempi e diventa il primo al mondo a segnare un nuovo record nei 100 e nei 200 metri all'interno della stessa edizione dei Giochi. Per tre edizione consecutive della manifestazione arriverà primo in entrambe le distanze, concludendo la sua carriera nel 2016 con otto medaglie d'oro alle spalle.

9. 2008: nessuno nuota come Micheal Phelps

Mentre Bolt fa segnare un record dietro l'altro sulla pista d'atletica, in piscina c'è il nuotatore statunitense Micheal Phelps che in una sola edizione dei giochi vince 8 medaglie d'oro. È l'atleta che ha vinto più medaglie in tutta la storia delle Olimpiadi, portandone a casa ben 28, di cui 23 ori.

10. 2020: il bellissimo oro condiviso del salto in alto

Durante la finale di salto in alto di Tokyo 2020 (che in realtà si tenne nel 2021 a causa della pandemia) il pubblico fu testimone di una delle scene più belle della storia dei Giochi. A contendersi l'oro c'erano il qatariota Mutaz Barshim e l'italiano Gianmarco Tamberi. Nel testa a testa finale, nessuno sembra prevalere. Il giudice chiede loro se vogliano proseguire con altri salti, ma Barshim ribatte: «Si possono avere due ori?». Sì, è possibile risponde il giudice, mentre prova a convincerli a continuare. I due, che nella vita sono amici, non lo ascoltano più. Si abbracciano e decidono di condividere il gradino più alto del podio. Quell'immagine contiene tutto il significato delle Olimpiadi.

FONTE: Olympics.com;