10 curiosità su Lady Gaga: dai numerosi record all’organizzazione per le vittime di bullismo

Il 2024 è un anno importante per Lady Gaga: dopo aver partecipato alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, sarà coprotagonista dell’attesissimo musical di Todd Phillips “Joker: Folie à deux”, sequel del film del 2019 “Joker”. Il film, che verrà presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, vede l’attore americano Joaquin Phoenix nel ruolo principale.

Nei panni di Harley Quinn, la fidanzata del super criminale nemico di Batman, Lady Gaga è pronta a portare nuovamente tutto il suo talento sul grande schermo. Il film sarà presentato in Concorso mercoledì 4 settembre e uscirà nelle sale il 2 ottobre. Ma conosciamo davvero questa famosissima star? Ecco dieci curiosità su Lady Gaga!

Un nonno siciliano

Il vero nome dell’artista è Stefani Joanne Angelina Germanotta ed è nata il 28 marzo 1986 a New York. Ha origini italiane: suo nonno è infatti emigrato dalla Sicilia per raggiungere gli Stati Uniti nel 1908.

Un nome d’arte musicale

Il suo nome d’arte trae ispirazione dal famosissimo brano dei Queen "Radio Ga Ga", uscito nel 1984. È infatti una grande appassionata del gruppo britannico degli anni ’70.

Il talento naturale per la musica

Ha imparato a suonare il piano completamente da autodidatta quando era una bambina: a soli quattro anni ha iniziato a strimpellare le prime melodie. Lady Gaga ha un vero talento naturale per la musica.

Discografia spaziale e grandi successi

Ha fatto il suo debutto musicale nel 2008 con l’album "The Fame", in cui sono contenuti alcuni tra i suoi più grandi successi: tra questi spiccano "Poker face" e "Bad romance". Al tempo aveva solo 22 anni! Da quel momento non si è più fermata: la sua discografia comprende sette album in studio, quattro raccolte, due colonne sonore, quattro EP, quaranta singoli, tre DVD e ventotto video musicali.

Un esordio nel cinema molto importante

È comparsa fin da giovanissima in numerosi video musicali e film, nei quali ha recitato piccole parti interpretando sé stessa, come in "Men in black 3" e in "Muppets 2". Ma il ruolo più importante, che l’ha lanciata nel mondo del cinema, è quello di Ally, la protagonista di "A star is born" di Bradley Cooper, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018. La sua interpretazione le è valsa la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista nel 2019.

Riconoscimenti e premi a non finire!

Durante la sua carriera ha vinto numerosi premi, tra i più importanti ci sono: un premio Oscar alla miglior canzone nel 2019 per il brano "Shallow" della colonna sonora del film "A star is born"; 13 Grammy Award (tra i più importanti riconoscimenti in ambito musicale); due Golden Globe. È stata la prima donna ad aggiudicarsi un premio BAFTA per la miglior colonna sonora del film "A star is born".

Record molto particolari

È considerata una tra le personalità più influenti degli ultimi anni, al punto che, nel 2010, il Museo delle cere di Madame Tussauds le ha dedicato otto statue in otto parti del mondo diverse: le sue rappresentazioni si possono trovare a New York, Las Vegas, Los Angeles, Londra, Berlino, Amsterdam, Hong Kong e Shangai. È la prima artista ad aver ricevuto un tale numero di riproduzioni tutte insieme.

Delle scelte di stile molto particolari

Durante la premiazione agli MTV Video Music Awards del 2010 si è presentata sul red carpet con un vestito molto particolare: l’abito era fatto interamente di carne! Lady Gaga ha spiegato che la sua scelta ha molte interpretazioni ma che in quel momento ha deciso di indossare quel vestito per ricordare a tutti l’importanza di dover lottare per i propri diritti per non finire come dei pezzi di carne.

Un importante supporto per i giovani vittime di bullismo

Nel 2012 ha fondato con sua madre Cynthia la Born This Way Foundation, un'organizzazione con lo scopo di ascoltare ed aiutare i giovani vittime di bullismo e discriminazioni. La fondazione si impegna a sostenere il benessere dei più giovani e a lavorare con loro promuovendo la gentilezza e conversazioni aperte e oneste sulla salute mentale. Ha sempre raccontato di essere stata vittima di bullismo quando era piccola e di voler aiutare i ragazzi e le ragazze ad affrontare le difficoltà e a supportarsi a vicenda.

L’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi di quest’anno, il 26 luglio 2024, si è esibita con una performance del brano "Mon truc en plume", in omaggio alla ballerina francese Zizi Jeanmaire. Ha cantato perfettamente in francese sui passi di una coreografia sgargiante!

FONTE: labiennale.org