Chi è Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino?

La prima volta che Volodymyr Zelensky è apparso sugli schermi televisivi come Presidente dell'Ucraina, lo ha fatto come attore in una popolare serie comica. Ma nell'aprile 2019 ed è diventato presidente nella realtà e dal 24 febbraio di un anno fa, Zelensky in tv ci va per inviare messaggi a tutto il mondo chiedendo aiuto ad altri paesi.

Chi è Zelensky?

Volodymyr Zelensky è il sesto presidente dell'Ucraina. Nato nella città di Kryvyi Rih da genitori ebrei, si è laureato in giurisprudenza alla Kyiv National Economic University. Tuttavia, la recitazione si è rivelata essere la sua vera vocazione.

Perché così tante persone lo ammirano?

Innanzitutto perché prima di essere presidente è stato un attore comico molto conosciuto nel suo paese. Nel 2015 è diventato famoso recitando in una serie tv comica dal titolo Servant of the People. Il suo ruolo è stato quello di un insegnante di storia, che si ritrova, suo malgrado, presidente dell'Ucraina.

Dalla tv alla realtà il passo è stato breve

Grazie al successo della serie tv, Zelensky, è diventato così popolare che ha deciso di candidarsi davvero alla presidenza. Nel 2019 è stato eletto presidente dell'Ucraina a larghissima maggioranza. Nonostante l’ampio consenso popolare c’è, però, chi lo critica perché non ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto durante la campagna elettorale, come combattere la corruzione.

Zelensky e la guerra

Poi, il 24 febbraio 2022, la Russia ha attaccato l'Ucraina e Zelensky ha dovuto affrontare la guerra. Nonostante sia molto pericoloso, ha deciso di non fuggire e rimanere in Ucraina con la sua gente. Ha anche cercato di creare un'unione nazionale istituendo una giornata nazionale di unità che si celebra il 16 febbraio. Inoltre, si reca regolarmente al fronte a far visita ai soldati ucraini.

Zelensky e i social

Zelensky pubblica regolarmente video sui social network, per mostrare agli ucraini che è ancora lì, a Kiev, la capitale dell'Ucraina, e che resiste. Gli ucraini e il mondo intero lodano il suo coraggio e la sua determinazione.

Il presidente ucraino è diventato il simbolo della resistenza ucraina contro il nemico russo.