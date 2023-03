Che ore sono sulla Luna? La parola agli scienziati

Stampa

Le ore nello spazio, di solito, sono le stesse che calcoliamo sulla Terra. La Luna, e lo spazio, attualmente non hanno un “loro” orario. Infatti, ogni missione spaziale utilizza la propria scala temporale basata sul moto di rotazione della Terra, il Tempo coordinato universale (UTC). Lo standard rispetto al quale sono impostati gli orologi del pianeta.

Sulla Luna non è per tutti la stessa ora

Misurare il tempo con il metodo UTC può essere relativamente impreciso. Può funzionare se la Luna ospita missioni di un singolo Paese, ma quando si incontreranno più missioni, e di diversi Paesi, per via dei singoli fusi orario sarà un problema capire che ora è e a quale fuso orario si fa riferimento.

Le ore sulla Luna e sulla Terra

Gli orologi sulla Terra e sulla Luna ticchettano, ovviamente, a velocità diverse a causa dei diversi campi gravitazionali. Funzionano leggermente più velocemente sulla superficie lunare. Un orologio lunare guadagnerebbe circa 56 microsecondi sulle 24 ore di un giorno, perché la Luna ha un'attrazione gravitazionale più debole rispetto alla Terra.

Quale sistema usare per calcolare il tempo?

L'ora lunare ufficiale potrebbe basarsi su orologio progettato per sincronizzarsi con l'UTC, oppure potrebbe essere indipendente dall'ora terrestre.

I rappresentanti delle agenzie spaziali e delle organizzazioni accademiche di tutto il mondo si sono incontrati, nel novembre 2022, presso il Centro europeo di ricerca e tecnologia spaziale dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a Noordwijk, nei Paesi Bassi per stabilire il metodo per definire l'ora lunare.

Le decisioni devono essere prese al più presto, ha affermato Patrizia Tavella, che dirige il Dipartimento del tempo presso l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure a Sèvres, in Francia. Se non viene stabilito un orario lunare ufficiale, le agenzie spaziali e le compagnie private troveranno le proprie soluzioni, ha dichiarato la fisica.

Perché ancora non è stato fatto?

Per diversi motivi. I funzionari dell'agenzia spaziale europea affermano che dovrebbe essere un'unica agenzia spaziale a stabilire come calcolare il tempo sulla Luna. Bernhard Hufenbach dell'ESA afferma che una volta stabilito un fuso orario per la Luna si può fare la stessa cosa anche per altri luoghi dello spazio come Marte.

Curiosità

La prima missione dell'uomo sulla Luna è avvenuta oltre 50 anni fa, la prossima è prevista per il 2025, con La missione Artemis, della Nasa che porterà la prima donnasulla superficie lunare.