Che cos’è il pickleball e come si gioca?

Stampa

Getty Images

Immagina un gioco che mescola il tennis, il badminton e il ping pong: è il pickleball! Si gioca su campo di 6,1 metri per 13,4 metri, una rete alta 86 cm al centro e 91 cm ai lati, racchette con manico corto, una palla di plastica dura e forata. Può essere giocato da soli o in coppia, sia al chiuso che all'aperto. Inventato negli Stati Uniti nel 1965, il pickleball ha guadagnato rapidamente popolarità ed è ora praticato in tutto il mondo da persone di tutte le età.

Le regole sono semplici

Nel pickleball il giocatore che serve deve collocarsi dietro la linea di fondo del campo, evitando di oltrepassarla fino a che non colpisce la palla. Deve eseguire il servizio dal "basso", mantenendo la racchetta al di sotto del livello della vita per aggiungere sfida al gioco. Il servizio deve attraversare il campo in diagonale, superando la rete e atterrando nel campo avversario. Solo il giocatore o la coppia che serve può segnare punti durante il proprio turno di servizio. Se il giocatore al servizio vince lo scambio, guadagna un punto e continua a servire; altrimenti, il diritto di servizio passa all’avversario.

Strategia e tattica

È essenziale evitare di colpire la palla nella rete o fuori dal campo, perché ciò comporta la perdita del servizio. I giocatori devono anche fare attenzione a non entrare nella "cucina", una zona di non-volée che si estende per circa 2 metri da ogni lato della rete, fino a che la palla non ha rimbalzato almeno una volta.

Un gioco nato per caso

Il gioco fu inventato nell'estate del 1965 da tre amici, il deputato statunitense Joel Pritchard, Bill Bell e Barney McCallum a Bainbridge Island, Washington. Cercando un gioco da fare con le loro famiglie, ma non avendo un set completo di attrezzatura per il badminton, i vicini crearono un nuovo sport utilizzando un vecchio campo da badminton, racchette da ping-pong e una palla da wiffle (una palla perforata usata in una versione del baseball). Abbassarono la rete da badminton all'altezza di una rete da tennis e modificarono anche le altre attrezzature.

Perché si chiama pickleball?

Alcuni racconti fanno risalire il nome a pickle boat, una barca composta da vogatori di equipaggi diversi che gareggiano insieme per divertimento. Un altro racconto sostiene che il nuovo sport prese il nome da un cane di nome Pickles di proprietà di uno dei tre amici "inventori".

Il pickleball oggi

Da un gioco nato per caso a fenomeno globale, il pickleball ha fatto molta strada. Nel 1972, i suoi inventori fondarono una società per promuoverlo, e nel 1984 nacque l'organizzazione Usa Pickleball. Negli anni '90, il gioco si era già diffuso in tutti gli Stati Uniti e oggi è considerato lo sport in più rapida crescita, con tornei internazionali e l'obiettivo ambizioso di diventare uno sport olimpico!

Grandi sfide e tornei

Ogni anno si svolgono tornei di pickleball che attirano giocatori da tutto il mondo. I più famosi sono gli Usa Pickleball National Championships e gli US Open Pickleball Championships, dove si sfidano giocatori amatoriali e professionisti. Il torneo Bainbridge Cup, invece, è un evento speciale che celebra il luogo di nascita di questo affascinante sport.

Perché non prendere una racchetta e provare? Potrebbe essere l'inizio di una nuova avventura sportiva!