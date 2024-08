Che cosa contiene la scatola donata agli atleti di Parigi 2024?

Stampa

Getty Images

Durante le Olimpiadi di Parigi, avrai sicuramente notato che, oltre alla famosa medaglia con un pezzo della Tour Eiffel, agli atleti viene consegnato anche qualcos'altro: una scatola di cartone lunga e senza scritte. Che cosa contiene questa misteriosa confezione? In realtà, il contenuto non è così segreto: si tratta di un poster, creato per commemorare la partecipazione ai “Giochi della XXIII Olimpiade”, questo il nome ufficiale di Parigi 2024.

Parigi 2024 un poster creato per i campioni

Aprendo la scatola e srotolando il poster, si vede una versione cartoon di Parigi, disegnata dall'illustratore Ugo Gattoni, con la Torre Eiffel dipinta di rosso, il fiume Senna e tutti i simboli della città circondati da atleti impegnati nelle loro discipline. Sul poster appare anche la dicitura XXXIII Olimpiade, in riferimento al fatto che Parigi 2024 è la 33a edizione dei Giochi.

Due edizioni speciali di Parigi 2024: diurna e notturna

Ugo Gattoni ha creato due versioni del poster: una rappresentazione diurna di Parigi e una notturna, quest'ultima è quella che ricevono gli atleti. La versione notturna è particolarmente magica, con dettagli che brillano al buio, rappresentando la città illuminata da fuochi d'artificio. Questi poster non solo celebrano le competizioni, ma anche i famosi monumenti parigini come lo Stade de France o l'Arc de Triomphe. Per realizzare il poster, l’artista ha impiegato quattro mesi e quasi 2.000 ore di lavoro.

Chi è Ugo Gattoni?

L'illustratore parigino trae ispirazione da mondi colorati e surreali per creare un universo visivo unico. Il suo stile, che fonde realismo classico con un tocco di surrealismo e umorismo, rende ogni poster una piccola avventura visiva. Le sue opere narrano piccole storie intrecciate, invitando chi guarda a scoprire dettagli nascosti e aneddoti curiosi, come le otto mascotte celate all'interno dei disegni.

Lo sapevi che…

Oltre alle medaglie di solito si consegna anche la classica mascotte dei Giochi. Anche a Parigi 2024 si rispetta questo protocollo, ma i peluche hanno dettagli differenti a seconda del piazzamento in classifica: scarpe dorate, argentate o color bronzo.