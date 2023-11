Carota Boys: chi sono i fan n.1 di Sinner e perché si vestono così

Stampa

Se in questi giorni state seguendo in televisione le imprese di Jannik Sinner, il tennista n.4 del mondo che alle ATP Finals di Torino ha già superato il primo turno e affronterà le semifinali, probabilmente avrete notato tra il pubblico dei bizzarri personaggi vestiti di arancione: sono i Carota Boys!

Ma perché hanno scelto la carota?

I Carota Boys sono sei amici di Revello, in provincia di Cuneo, appassionati di tennis e grandi tifosi di Jannik Sinner. L’idea di seguirlo durante i suoi incontri con l’originale travestimento da ortaggi non ha niente a che vedere, però, con il colore dei capelli di Jannik Sinner, ma è venuta ai sei amici durante una partita del torneo di Vienna del 2019 in cui il tennista italiano, durante una pausa del match, aveva mangiato una carota, anziché la classica banana o la barretta proteica. Ecco il perché della scelta del coloratissimo ortaggio.

Sinner ha detto: "Sono più famosi di me"!

La prima volta che i Carota Boys sono apparsi tra i tifosi di Sinner è stata agli internazionali di tennis di Roma, a maggio 2023. Ovviamente, visto il loro costume che non passa inosservato, hanno subito attirato l’attenzione degli altri tifosi e dei giocatori, che non potevano non sorridere quando li vedevano sugli spalti. E così sono diventati dei veri e propri personaggi e hanno seguito Sinner durante i tornei che ha giocato a Parigi, Londra e New York, conquistandosi la simpatia degli altri appassionati un sacco di follower: la loro pagina Instagram ne conta già più di 54 mila! E anche Sinner durante una conferenza stampa ha ammesso: "Sono quasi più famosi di me"!

Facciamo tutti il tifo per Jannik

Ora i Carota Boys sono a Torino, dove Sinner è impegnato nelle Finals, torneo in cui si affrontano i migliori 8 giocatori del mondo. E lì finalmente hanno avuto la possibilità di incontrarlo! Per il momento Sinner è qualificato alle semifinali, che si svolgeranno sabato 18 novembre: tifiamo tutti per il tennista italiano, sperando che i Carota Boys gli portino fortuna!