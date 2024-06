Campioni di sport e di… stile

Stampa

Non solo campioni in campo, ma anche icone di stile. Tra gli atleti più noti per i loro look stravaganti spicca l'italiano Gianmarco "Gimbo" Tamberi, oro nel salto in alto ai recenti Campionati Europei di atletica leggera di Roma con un record di 2,37 metri. Famoso per la sua barba mezza rasata dal 2011, a Roma, ha sorpreso tutti ritirando la medaglia completamente rasato. Con le Olimpiadi di Parigi del 26 luglio all'orizzonte, c'è tempo per un ritorno al suo look iconico. Oltre a "Gimbo", molti altri atleti sfoggiano look originali. Vuoi sapere chi sono? Scopriamoli insieme!.

Florence Griffith-Joyner: stile e velocità

Conosciuta come Flo-Jo, è stata un’atleta dalle grandi doti, nota anche per la sua bellezza e la sua vanità. Amava indossare body dai colori sgargianti con una sola gamba della tuta lunga, una moda che ha definito un'epoca. Curava in modo particolare le unghie delle mani, lunghe e laccate in modo elaborato, che spesso venivano inquadrate nel momento della partenza dai blocchi.

Dennis Rodman: il ribelle del basket

Celebre tanto per il suo stile ribelle quanto per il suo eccezionale talento nel basket. Oltre ai capelli colorati, i piercing e i tatuaggi, Rodman ha fatto parlare di sé per le sue numerose apparizioni pubbliche in abiti stravaganti. Le sue abilità sportive e lo stile audace hanno fatto di lui una vera icona degli anni '90 .

Eva Samkova: la snowborder con i baffi

La snowboarder della Repubblica Ceca, Eva Samkova, ha iniziato a disegnarsi dei baffi finti sul labbro superiore durante i Campionati Mondiali di Snowboard del 2011 in Spagna. I colori - rosso, bianco e blu - rappresentano la bandiera del suo Paese. Eva ha dichiarato di averli dipinti inizialmente perché "voleva divertirsi", ma ora sono diventati un portafortuna.

Sha'Carri Richardson: una storia di sfide e successi

La velocista statunitense, campionessa del mondo dei 100 metri piani a Budapest nel 2023, ha catturato l'attenzione mondiale non solo per i suoi impressionanti sprint, ma anche per il suo coraggio nel superare le difficoltà personali. I suoi capelli colorati e le unghie lunghissime, in omaggio a Florence Griffith (vedi foto sopra), simboleggiano la sua forza e resilienza, tanto nelle gare quanto nella vita personale.

Elena Isinbaeva: l'estetica incontra l'atletica

Ha rivoluzionato il salto con l'asta non solo con i suoi record, ma anche con il suo approccio all'atletica come una forma d'arte. Nota per il suo trucco sempre impeccabile e le acconciature eleganti durante le competizioni, Elena ha espresso più volte quanto per lei sia importante sentirsi bella mentre compete, credendo che questo influenzi positivamente le sue prestazioni.

Shelly-Ann Fraser-Pryce: un arcobaleno di capelli

La velocista giamaicana porta nelle sue gare tutti i colori di un arcobaleno con le sue parrucche dai colori fluorescenti sgargianti. L'atleta domina regolarmente la concorrenza negli sprint sui 100 e 200 metri. Dopo una gara dei 200 metri ai Campionati del Mondo del 2022, Shelly-Ann ha dichiarato ai giornalisti quanto fosse "eccitata" di sfoggiare un nuovo set di parrucche, spiegando: «Ho portato una borsa solo per parrucche e prodotti per capelli!».

Mario Balotelli: estro e talento

Se c’è qualcuno che ha sempre attirato l'attenzione sia dentro che fuori dal campo è proprio Mario. Una volta, durante una partita di pre-stagione con il Manchester City, Balotelli ha eseguito un audace trick tentando una rovesciata che ha causato la sua sostituzione immediata da parte dell'allenatore Roberto Mancini. Oltre alle sue prodezze sul campo, le sue scelte di stile, come i capelli biondo platino o l'acconciatura mohawk multicolore, hanno sempre fatto parlare di sé.

Brian Wilson: la barba del baseball

Questo atleta è diventato famoso non solo per le sue abilità di lanciatore ma anche per la sua barba folta e scura. Wilson ha persino dichiarato in un'intervista che la sua barba aveva "poteri magici": era un simbolo di buona fortuna e di spirito di squadra per i San Francisco Giants, contribuendo al loro successo nelle serie mondiali.