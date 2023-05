Buon “Towel day”, la giornata dell’asciugamano

Stampa

Getty Images

Buon “Towel day”! Esatto, oggi è proprio la "Giornata dell'Asciugamano" (Towel day), un evento che si celebra ogni anno il 25 maggio in onore dello scrittore britannico Douglas Adams.

Questa giornata è stata istituita per rendere omaggio al suo lavoro più famoso "Guida galattica per gli autostoppisti" (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) ed è collegata al ruolo significativo che l'asciugamano ha nella serie di libri. Adams è stato un autore di fantascienza molto famoso in tutto il mondo proprio per questa serie di manuali.

Nella "Guida galattica per gli autostoppisti" Adams descrive l'asciugamano come uno degli oggetti più utili e versatili per un autostoppista galattico. Secondo quanto scrive nel libro, un asciugamano può essere usato per molteplici scopi pratici, come coprirsi, asciugarsi, segnalare la propria presenza o anche come arma improvvisata.

Quando è nato il Towel day?

La giornata è stata organizzata per la prima volta nel 2001, poco dopo la morte di Douglas Adams, avvenuta il 11 maggio dello stesso anno. Da allora, la "Giornata dell'Asciugamano" è diventata un appuntamento annuale per i fan di tutto il mondo che desiderano onorare la memoria di questo autore e la sua influenza sulla letteratura di fantascienza.

Un asciugamano ti "salva" la vita

Un asciugamano, dice, è la cosa più utile che un autostoppista interstellare possa avere. In parte ha un gran valore pratico. Per esempio puoi avvolgerlo intorno al tuo corpo per riscaldarti mentre attraversi le fredde lune di Jaglan Beta. Lo puoi stendere e sdraiarti sulle spiagge di sabbia di marmo brillante di Santraginus V, inalando gli inebrianti vapori marini. Puoi usarlo per dormire sotto le stelle rosse che brillano sul mondo desertico di Kakrafoon o per navigare su un miniraft lungo il lento e pesante fiume Moth. Ma anche come arma, bagnato, in un combattimento corpo a corpo o avvolgerlo intorno alla testa per allontanare fumi nocivi o evitare lo sguardo della Vorace Bestia Bugblatter di Traal (un animale così incredibilmente stupido che pensa se tu non lo vedi, lui non può vedere te). Lo puoi agitare in caso di emergenza come segnale di soccorso,

Very important towel

Dall'altra parte, un asciugamano ha un immenso valore psicologico. Per qualche ragione, se uno strag (non autostoppista) scopre che un autostoppista ha con sé il suo asciugamano, penserà che avrà anche uno spazzolino da denti, sapone, una scatola di biscotti, una borraccia, una bussola, una mappa, una fun, spray per zanzare, attrezzatura per la pioggia, una tuta spaziale ecc. Quello che penserà lo strag è che una persona che fa l'autostop in lungo e in largo per la galassia, lottando contro terribili avversità e ha sempre con sé il proprio asciugamano, è chiaramente un uomo da non sottovalutare.