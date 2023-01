Chi sono i migliori booktoker e perché seguirli

Stampa

Shutterstock

Forse non passerai il tuo tempo libero a leggere, ma conosci sicuramente TikTok, giusto? E se ti dicessimo che tra gli account più seguiti del social gen z puoi trovare tantissimi booktoker? Se non sai cosa e chi sono, continua a leggere e scoprilo con noi!

Chi sono i booktoker

La parola booktoker nasce dall’unione di book, libri, e toker, cioè come sono chiamati i content creator su TikTok. Probabilmente ne segui già che parlano di make up, o dei tuoi giochi online preferiti, o ancora di cibo o ASMR. Ma i booktoker non fanno niente di tutto ciò, almeno, non in prevalenza. I booktoker sono infatti i creator che dedicano il loro spazio (e tempo) a parlare di libri, di ogni genere letterario – dai fumetti ai gialli – e di ogni tempo, dai classici ai più contemporanei.

Perché seguire qualcuno che parla di libri?

Chi non è appassionato di lettura forse non lo sa, ma leggere è un’attività tra le più belle. Per rilassarsi, per divertirsi, per appassionarsi e per ingannare il tempo. Una volta che hai trovato il tuo genere preferito, non potrai più farne a meno. E così seguire un booktoker, soprattutto uno o una che ha gusti simili ai tuoi, è utile per scoprire quali sono i libri che potranno piacerti e da cui non vorrai mai staccarti, sapere quali sono le nuove uscite oppure le “perle” che ti sei perso/a ma che potresti trovare in un mercatino dell’usato.

Inoltre, leggere avvicina a persone con gusti simili: si scambiano consigli, si parla delle trame, ci si arrabbia o commuove insieme, o ancora ci si scambiano i libri.

Se ti abbiamo convinto, scopri con noi quali sono i booktoker italiani da seguire!

I migliori profili TikTok da seguire che parlano di libri

Veniamo quindi a qualche consiglio di bookter italiani da seguire per farvi un’idea e scegliere in base alle vostre preferenze!

Maggie ha oltre 240.000 follower su TikTok e fa video molto diversi tra loro. Consiglia classici, fa recensioni, ma racconta anche le sue giornate. E non ultimo: fa video ASMR, tra i preferiti di chi la segue!

Arianna è da seguire se sei fan di Harry Potter: non soltanto perché parla regolarmente del maghetto e delle sue storie, ma anche perché i suoi gusti ruotano proprio intorno alle tematiche fantasy. Sul suo profilo, inoltre, trovi anche cosplay, ASMR, parodie e molto altro.

Ti piace conoscere le curiosità sui libri, cerchi qualcuno che condivida con te la passione per il romance e il fantasy? Levv è la persona giusta! Sul suo profilo trovi tanti contenuti originali, ma anche tanti consigli libreschi.

Meg, così si chiama la booktoker di questo account, fa tantissime recensioni e soprattutto delle nuove uscite di young adult, su cui è preparatissima. Se cercate consigli, lei è la persona giusta!

Quello che non sai sui booktoker

Pensi che i booktoker siano solo ragazzi e ragazze come te che consigliano libri? Non proprio! Con la loro “influenza”, infatti, sono capaci di spostare del tutto le vendite di un libro, tanto da portarlo in classifica. L’esempio più calzante è rappresentato da un libro che forse conosci, La Canzone di Achille di Madeline Miller che era uscito nel 2011. Già all’epoca dell’uscita era stato piuttosto apprezzato, ma quando Selen Velez, alias moongirlreads_, ne ha parlato inserendolo tra i libri che fanno piangere, il romanzo ha venduto ben 10.000 copie in un giorno. Diecimila! Sono tantissime per qualsiasi libro (in un anno), figurati uno uscito nove anni prima!

Insomma, non ti resta che scegliere il o la tua booktoker preferito/a e lanciarti nella lettura! O magari, perché no, aprire un tuo account dedicato ai libri: sai che potresti farne un lavoro?! Ma ricordati di non esagerare: il tempo passato sui social è tempo in meno che dedichi ad altre attività, come il tempo passato con gli amici. Perciò approfittane per seguire account che possano poi portarti a sviluppare relazioni e interessi anche al di fuori da TikTok, come quelli dei booktoker!