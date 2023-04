6 aprile, Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace

Stampa

Getty Images

Quale sport preferisci? Camminare, correre, andare in bicicletta, giocare a calcio… lo sport, lo fai tutti i giorni. Sicuramente è faticoso! E poi, se non stai attento potresti anche farti male. E c'è anche chi pensa che fare sport sia inutile.

Perché fare sport è importante?

Devi sapere che quando ti muovi lavorano 600 muscoli del tuo corpo per renderlo più flessibile e più forte. Le tue ossa poi, sostenute dai muscoli, crescono e diventano più forti. Insomma, muoversi fa davvero bene e mantiene in salute il tuo cervello, i tuoi polmoni, il tuo cuore.

Il carburante necessario per avere energia sono i grassi e gli zuccheri del tuo corpo. Inoltre, facendo sport sviluppi e migliori la tua agilità. Ma non solo, è importante anche perché devi anche imparare a stare con gli altri, ascoltare le regole del gioco e rispettarle. Certo, le regole, non è sempre facile…

Ma quando raggiungi l'obiettivo, sei felice, rilassato e ti fa dimenticare anche la rabbia. Insomma, è un buon modo per condividere, aiutarsi e trovare il proprio posto per misurarsi con gli altri senza litigare.

Quando è stata istituita la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace?

Questa giornata è stata istituita nel 2013 da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e si celebra ogni anno il 6 aprile. Con la celebrazione di questa giornata mondiale le Nazioni Unite riconoscono il ruolo dello sport nell'affrontare la crisi climatica, ridurre le emissioni di gas serra e mitigare i cambiamenti climatici. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo; è un diritto fondamentale e un potente strumento per rafforzare i legami sociali e promuovere lo sviluppo sostenibile e la pace, nonché la solidarietà e il rispetto per tutti.

Perché è stata scelta la data del 6 aprile?

In realtà non si tratta di una scelta non casuale. Questa data corrisponde all’apertura dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna, che si tennero ad Atene nel 1896.

Lo sport è scoperta

A terra, in acqua o all'aria aperta, esistono decine di attività, dove incontrerai persone appassionate. Gli esperti consigliano di fare un'ora di sport al giorno. Sei pronto a raccogliere la sfida?